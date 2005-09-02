تداوم صدرنشيني بلكا شرق زنجان درليگ برتر واترپلو

به گزارش خبرگزاري "مهر" بعدازظهرپنج شنبه و با شروع هفته چهارم از دوررفت ليگ برترواترپلوسه مسابقه برگزار شد كه با پيروزي بلكا شرق زنجان، پالايش نفت آبادان و پتروشيمي تهران همراه بود.
در تهران، تيم بلكا شرق زنجان بدليل تعطيلي استخرهاي زنجان ميزبان نفت و گاز اميديه بود. نتيجه اين مسابقه كه در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد 10 - 5 به سود بلكا شرق زنجان بود. در زاهدان پالايش نفت آباان 16 - 11 بر ميزبان خود عمران زاهدان غلبه كرد و در رشت پتروشيمي تهران نيز ميزبان خود تربيت بدني گيلان را 12 - 3 شكست داد.
به اين ترتيب بلكا شرق زنجان با 8 امتياز صدرنشيني خود را در گروه A ادامه داد و تيم پتروشيمي تهران با 6 امتياز در مكان دوم جدول رده بندي قرار گرفت.
هفته چهارم ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور با تداوم صدرنشيني تيم بلكا شرق زنجان همراه بود.
به گزارش خبرگزاري "مهر" بعدازظهرپنج شنبه و با شروع هفته چهارم از دوررفت ليگ برترواترپلوسه مسابقه برگزار شد كه با پيروزي بلكا شرق زنجان، پالايش نفت آبادان و پتروشيمي تهران همراه بود.
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