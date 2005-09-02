تداوم صدرنشيني بلكا شرق زنجان درليگ برتر واترپلو

به گزارش خبرگزاري "مهر" بعدازظهرپنج شنبه و با شروع هفته چهارم از دوررفت ليگ برترواترپلوسه مسابقه برگزار شد كه با پيروزي بلكا شرق زنجان، پالايش نفت آبادان و پتروشيمي تهران همراه بود.

در تهران، تيم بلكا شرق زنجان بدليل تعطيلي استخرهاي زنجان ميزبان نفت و گاز اميديه بود. نتيجه اين مسابقه كه در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد 10 - 5 به سود بلكا شرق زنجان بود. در زاهدان پالايش نفت آباان 16 - 11 بر ميزبان خود عمران زاهدان غلبه كرد و در رشت پتروشيمي تهران نيز ميزبان خود تربيت بدني گيلان را 12 - 3 شكست داد.

به اين ترتيب بلكا شرق زنجان با 8 امتياز صدرنشيني خود را در گروه A ادامه داد و تيم پتروشيمي تهران با 6 امتياز در مكان دوم جدول رده بندي قرار گرفت.