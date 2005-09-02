  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

تداوم صدرنشيني بلكا شرق زنجان درليگ برتر واترپلو

هفته چهارم ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور با تداوم صدرنشيني تيم بلكا شرق زنجان همراه بود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" بعدازظهرپنج شنبه و با شروع هفته چهارم از دوررفت ليگ برترواترپلوسه مسابقه برگزار شد كه با پيروزي بلكا شرق زنجان، پالايش نفت آبادان و پتروشيمي تهران همراه بود.
در تهران، تيم بلكا شرق زنجان بدليل تعطيلي استخرهاي زنجان ميزبان نفت و گاز اميديه بود. نتيجه اين مسابقه كه در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد 10 - 5 به سود بلكا شرق زنجان بود. در زاهدان پالايش نفت آباان 16 - 11 بر ميزبان خود عمران زاهدان غلبه كرد و در رشت پتروشيمي تهران نيز ميزبان خود تربيت بدني گيلان را 12 - 3 شكست داد.
به اين ترتيب بلكا شرق زنجان با  8 امتياز صدرنشيني خود را در گروه A ادامه داد و تيم پتروشيمي تهران با 6 امتياز در مكان دوم جدول رده بندي قرار گرفت.

کد مطلب 225036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها