محمد جواد کولیوند با اشاره به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر فرزانه انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: راهبردهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی باید محور کارها و برنامه ریزی های کلان در کشور قرار گیرد و تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان علمی و فرهنگی در جامعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

کلیوند در ادامه تاکید کرد: تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان علمی و فرهنگی باید سرلوحه کار مدیران در بخش های مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه ها، هیئت های مذهبی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه مدیران در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی عملیاتی سازی تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان علمی و فرهنگی و دوری از حاشیه ها است.

روزمرگی بزرگترین معضلی است که دامنگیر بسیاری از مدیران شده است

این مسئول اظهار داشت: همان گونه که مردم ایران اسلامی در خرداد سال 92 حماسه سیاسی را خلق کردند اینک باید با خلق حماسه اقتصادی دشمنان را در ایجاد تحریم ها ناامید کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بزرگترین معضل در حال حاضر روزمرگی است که گریبانگیر بسیاری از مدیران در مجموعه های دولتی شده است و این معضل در جای خود باعث خروج مجموعه های دولتی از سیاست های اصلی می شود.

این مسئول با اشاره به برگزاری همایش ها و سمینارهای که خروجی مناسبی ندارد، افزود: مدیران مجموعه های دولتی باید ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی را جایگزین سمینارهایی با خروجی نامطلوب کنند.

ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت برای داشتن دولتی الکترونیک اهمیت دارد

کلیوند در ادامه با اشاره به حمایت از دفاتر پیشخوان دولت در البرز افزود: ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت رفتن به سوی دولتی الکترونیک است و به همین منظور دفاتر پیشخوان دولت در البرز نیازمند نگاه ویژه است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هشت سال از راه اندازی دفتار پیشخوان دولت می گذرد ولی در استان البرز بسیاری از خدمات هنوز تحت اختیار برخی از دستگاهها است که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات برای این دفاتر در سطح استان شده است.



وی در پایان با تاکید بر توجیه مردم و دستگاههای دولتی برای اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها افزود: برای رفع بسیاری از ابهامات در این زمینه باید کلاس های توجیهی برگزار شود تا از بروز هر گونه مشکل جلوگیری شود.