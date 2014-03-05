11 مدرسه در جریان احداث سدهای لرستان تخریب شدند/ عدم همکاری در زمینه پرداخت خسارات

به گزارش خبرنگار مهر، علی قائد رحمت شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به تخریب سه آموزشگاه این اداره کل توسط شهرداری خرم آباد اظهار داشت: در آن زمان استاندار سابق دستور پرداخت حق تملک این ساختمان ها را دادند که متاسفانه هنوز موفق به دریافت این اعتبار نشده ایم.

وی با بیان اینکه با حضور نماینده قضایی قیمت این املاک مشخص شده است، تصریح کرد: ما خواستار این هستیم که هرچه زودتر مبلغ این ساختمان ها به اداره کل آموزش و پرورش داده شده و یا اینکه به جای آن ساختمان شهرداری در جنب این اداره کل که کاربری آموزشی دارد به ما واگذار شود.

مشاور حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جریان ساخت و آبگیری سد سیمره هشت مدرسه این اداره کل تخریب شده است، افزود: در این رابطه مستندات لازم جمع آوری شده و نیاز است که خسارت این تخریب ها به آموزش و پرورش داده شود.

قائد رحمت همچنین با بیان اینکه در جریان آبگیری سد ایوشان یک مدرسه و در آبگیری سد مروک دو مدرسه تخریب شده است، گفت: مکاتبات زیادی با شرکت آب منطقه ای استان لرستان شده است اما تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برداشت مبلغ 480 میلیون تومان از حساب اداره کل آموزش و پرورش توسط شهرداری خرم آباد اظهار داشت: این مبلغ به خاطر احداث ساختمان این اداره کل در میدان آزادی برداشت شده است.

مشاور حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه شهرداری خرم آباد دو بار اقدام به برداشت این مبلغ کرده است، تصریح کرد: در مرتبه اول با همکاری استانداری و اداره کل بازرسی از این کار جلوگیری شد اما مرتبه دوم این مبلغ برداشت شد.

قائد رحمت یادآور شد: این در حالی است که شهرداری خرم آباد هنوز پایان کار این ساختمان را صادر نکرده است.