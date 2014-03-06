به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان صبح پنج شنبه در دیدار با تنی چند از شعرا و ادیبان شهرستان میامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در اهمیت شعر فرمودند گاهي مي بينيد كه براي حفظ يك بناي اعتقادي يا عاطفي، آن قدر كه يك شعر اهميت دارد، چندين كتاب اهميت ندارد.

وی از برنامه های آتی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میامی را تقویت و راه اندازی انجمن شعر دانست و افزود: با شناختی که از شاعران این شهرستان داریم می توانیم برای شعر و شاعران منطقه آینده خوبی را پیش بینی کرد.

شاعر و ادیب شهرستان میامی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه انجمن شعر شهرستان پیش از این مورد غفلت واقع شده بود عنوان کرد: هنر شعر یکی از قدیمی ترین هنرها محسوب می شود که در گفتار عاطفی انسان بروز می کند.

علی محمد ترابیان با تاکید بر جایگاه شعر نزد امامان اذعان داشت: ائمه معصومین شاعران متعهد را مورد تشویق قرارمی دادند تا به این وسیله به تبلیغ دین با زبان شعر بپردازند.

وی با بیان این مطلب که اگر شاعر پایبند به بنیادهای اخلاقی بود شعر او مورد اهمیت و دارای جایگاه قرار خواهد گرفت عنوان کرد: شعر اسلامی بعد از انقلاب رشد خوبی کرده و مورد توجه بزرگان انقلاب از جمله امام، مقام معظم رهبری، شهید مطهری و ... قرار گرفته است و شهید مطهری در این باره گفته اند، کمیت (از شاعران اسلام) با همان شعرهایی که سرود بیشتر از یک سپاه به بنی امیه ضربه زد.

این شاعر در خاتمه با اشاره به اینکه شعر جایگاه واقعی خود را در میان مردم را پیدا نکرده است تصریح کرد: امیدواریم با راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میامی و پی گیری در خصوص راه اندازی انجمن شعر و ادب، این مقوله رونق بهتری پیدا کند.