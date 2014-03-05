به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه یک هزار و 700 نیروی مازاد در آموزش و پرورش استان وجود دارد، اظهار داشت: بحث ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در اداره کل آموزش و پرورش ضروری و مهم است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما در سال آینده برنامه ریزی برای جذب هرچه بیشتر خیرین مدرسه ساز در استان است، تصریح کرد: تعدادی از فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای ایجاد بحث خیرین فرهنگی گام برداشته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: در این راستا ما شاهد بودیم که یکی از فرهنگیان استان مبلغ 35 میلیون تومان پاداش بازنشستگی خود را برای ساخت مدرسه اهداء کرد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: یکی دیگر از برنامه های ما این است که هر هفته چهار نفر از فرهنگیان را با پرواز خرم آباد - مشهد به سفر زیارتی مشهد بفرستیم.

کریمی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخریب سه آموزشگاه اداره کل اموزش و پرورش توسط شهرداری اظهار داشت: با وجود گذشت مدت زیادی از تخریب این آموزشگاه ها اما هنوز شهرداری هزینه تملک این ساختمان ها را پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه این مدارس تبدیل به فضای سبز شده اند، تصریح کرد: همچنین شهرداری خرم آباد یک زمین 274 متری از این اداره کل را تملک کرده و هنوز مبلغ این تملک را به آموزش و پرورش نداده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: در صورتیکه شهرداری خرم آباد توانایی پرداخت این میزان اعتبار را ندارد می تواند ساختمان شهرداری در جنب اداره کل آموزش و پرورش که کاربری آموزشی دارد را به ما تحویل بدهد.

کریمی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر اداره کل آموزش و پرورش لرستان 600 میلیون تومان به شرکت برق استان بدهکار است، گفت: وزارتخانه به دنبال این است که به گونه ای برنامه ریزی شود که پول مربوط به آب، برق و گاز مدارس کشور از سرجمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پرداخت شده و مدارس بدهکار ادارات نباشند.

وی با بیان اینکه به همین دلیل هنوز هیچ اعتباری برای پرداخت بدهی مربوط به این حوزه ها به اداره کل آموزش و پرورش استان واریز نشده است، تصریح کرد: ما از دستگاه های استان خواستاریم که تا تعیین وضعیت این امر برق آب و گاز مدارس را قطع نکنند تا در آینده این مسئله توسط وزارت آموزش و پرورش حل شود.