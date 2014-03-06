به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: یکی از اولویتهای وزارت بهداشت در سال 93 این است که در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی چگونه از منابع داخلی برای توسعه صنعت دارو بهره برداری کند.

وی افزود: البته حمایت از اقتصاد مقاومتی در دارو منوط به فرهنگسازی بین پزشکان و مردم برای تجویز و مصرف داروی ایرانی است، زیرا هر چقدر هم برای تولید دارو در داخل تلاش کنیم و قیمت داروهای داخلی از مشابه خارجی اش کاهش یابد ولی پزشکان و مردم به آن اعتماد نکنند، کاری پیش نمی رود.

دیناروند ادامه داد: بنابراین یکی از روش های عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد فرهنگ مصرف کالای ایرانی توسط ایرانی هاست.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان داشت: باید بپذیریم داروهای ایرانی از قیمت کمتری نسبت به داروهای خارجی برخوردار بوده و دسترسی به آنها بسیار ساده تر از داروی خارجی است، کیفیت لازم را نیز دارند و همچنین داروسازان را تشویق کنیم که داروی با کیفیت تر تولید کنند.

دیناورند گفت: یکی از محورهای نشست داروسازان با وزیر بهداشت بحث اقتصاد مقاومتی خواهد بود ولی اساسا تمامی دست اندرکاران دارو، تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و شرکت های داروسازی نقطه نظراتشان را در این نشست در خصوص همه جوانب و مسائل دارویی مطرح خواهند کرد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: وزیر بهداشت نیز در این نشست سیاستهایی که وزارت بهداشت برای حمایت از تولید دارو دارد و همچنین برخی مسائل اجرایی این عرصه را در سال 93 مطرح می کند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت درمان در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی گفت: هرگونه سیاستگذاری و سرمایه گذاری برای توسعه مراقبتهای اولیه و بهداشت خوب است چون پیشگیری از بیماری بسیار مهم است، اما در هر حال باید بپذیریم که بیماریها وجود دارند و باید کاری کنیم که آسایش مردم در عرصه درمان فراهم شود که یکی از راهکارهای آن ایجاد دسترسی آسان به داروهای ارزان قیمت است.

دیناروند خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای آسایش مردم برای درمان این است که دارو به هنگام نیاز بیمار در دسترس باشد و قیمت آن مناسب باشد و به گونه ای باشد که بیمار توان پرداخت آن را داشته باشد و از این جهت مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: حمایت وزارت بهداشت از تولید دارو فقط تکیه بر جنبه اقتصادی آن که شامل سطح فناوری دارو، توسعه اشتغال در جامعه، کاهش قیمت ها و در دسترس بودن دارو می شود نیست، بلکه در این سیاستها به آسایش و آرامش مردم هم توجه داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: آنچه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره و تأکید شده است بحث امنیت و آسایش مردم در درمان است که دارو بخش مهمی از آن است و دسترسی به دارو نباید در تحولات و طوفان ها مورد خدشه قرار گیرد.

نشست تولید کنندگان مواد اولیه دارویی با حضور وزیر بهداشت، و با موضوع اقتصاد مقاومتی روز شنبه 17 اسفند ماه در انستیتو پاستور ایران برگزار می شود.