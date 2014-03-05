مردم به حیات وحش علاقه ندارند/ فرهنگ ترس ازحیوانات باید تغییرکند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ضیایی عصر چهارشنبه در همايش "تنوع زيستي بستر حيات" در شیراز افزود: استان فارس همانطور که ادب پرور است محیط زیست پرور نیز هست و متخصصان زیادی در حوزه محیط زیست از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدند.

وی با اشاره به اینکه استان فارس و کشور تنوع زیستی کم نظیری دارد، افزود: ما در ایران 194 گونه پستاندار، 536 گونه پرنده و 200 گونه ماهی داریم و این تنوع زیستی بی نظیر است به طوریکه پرنده های کشور ما از کل اروپا نیز بیشتر است.

عضو اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت با اشاره به اینکه با وجود این تنوع زیستی بی نظیر اما وضعیت حیات وحش در کشور اسف بار است و حیوانات در معرض انقراض هستند، افزود: علت اصلی این وضعیت بدین خاطر است که ما هنوز علاقه ای به حیات وحش نداریم، زیستمندانی نظیر مار، جغد، پلنگ و دیگر حیوانات را خطرناک و یا شوم می پنداریم.

ضیایی اضافه کرد: این ترس و بی علاقگی نسبت به حیوانات در گفته های روزمره نیز جاری است و نمونه آن را می توان در ضرب المثل " ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكاري بود بر گوسفندان" که مورد استفاده قرار می گیرد نیز نام برد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه همواره گفته می شود که مار خیلی خطرناک است اما مار از قدیم به عنوان نماد سلامتی شناخته می شده است و آرم داروسازی ما نیز ماری است که زهر خود را بر جام می ریزد اما وقتی مار را در جایی می بینیم آن را می کشیم.

این پیشکسوت حوزه حیات وحش و محیط زیست کشور بیان کرد: جغد در کشور فرانسه نماد خوشبختی است و در بسیاری از کشورها نماد خوبی به شمار می رود اما در کشور ما از جغد به عنوان سمبل شوم بودن و نحسی یاد می شود به همین خاطر جغد را می کشند.

مهندس ضیایی با اشاره به اینکه در کشورهای خارج گفته می شود که سموم کشاورزی برای سلامتی مضر است و عامل اصلی بروز بیماری سرطان به شمار می رود و آنها رو به کشتهای ارگانیک که از سموم شیمیایی استفاده نمی شودآورده اند، تصریح کرد: اما امروزه آنها رو به حیوانات نیز آورده اند و برای دفع آفات و مشکلات دیگر از حیوانات بهره می جویند.

وی به نمونه هایی از استفاده از حیوانات در بخشهای کشاورزی و جنگلکاری اشاره کرد و افزود: امروزه دو جغد در فصل تابستان دو هزار و 500 موش را از بین می برد که برای مزارع بسیار موضوع مهمی است و یا روباه در هر مزرعه می تواند جمعیت جوندگان نظیر خرگوش را متعادل کند.

جمعیت پشه در تهران زیاد شده است

عضو اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گفت: ما از خفاش به عنوان یک نماد بد و خون آشام نام می بریم در حالیکه خفاشها می توانند در شب به اندازه وزنشان حشره بخورند و ما اکنون می بینیم که جمعیت پشه در تهران زیاد شده است.

وی با اشاره به خصوصیتهای گراز نیز گفت: گراز باغبان جنگل است زیرا با پوزه کشیده خود و استخوانی که در آن قرار دارد مرتب خاک را زیر و رو می کند و بدین سبب جنگل شخم زده می شود همچنین هر جنگل که خرس داشه باشد با خوردن میوه های درختان باعث می شود که گیاهان جدید برویند.

ضیایی همچنین با اشاره به اینکه ار کفتار به عنوان رفتگر طبیعت نام برده می شود، گفت: وقتی حیوانی می میرد و دامدار حیوانش را در گوشه ای رها می کند کفتار حیوان را برداشته و به دهه ها کیلومتر آنطرف می برد و با اسید قوی که در شکمش دارد تمام میکروبهای حیوان را از بین می برد و بدین سان از لاشه حیوانات میکروبی ایجاد نمی شود.

وی با تشریح این مثالها این نکته را گوشزد کرد که باید آموزش سرلوحه کار در حوزه حیات وحش و محیط زیست قرار بگیرد و عنوان کرد: باید فرهنگ ترس بی مورد از حیوانات را تغییر دهیم زیرا خیلی ها بی جهت از حیوانات ترس دارند.

این فعال حیات وحش بیان کرد: پلنگ به خودی خود به انسان حمله ور نمی شود و چنانچه در گوشه ای گیر بیافتد و انسان او را گیر بیاندازد حمله می کند در غیر این صورت پلنگ در مواقع عادی به انسان هجوم نمی آورد.

ضیایی با اشاره به اینکه در کشور نیز در مورد محیط زیست و تخلفات این حوزه قوانین سفت و سختی وجود ندارد، افزود: در آمریکا در حوزه قوانین راهنمایی و راندگی چنانچه فردی با خودرو با حیوانی تصادف کند باید منتظر بماند و محیط زیست و پلیس را مطلع کند و اگر صحنه را ترک کرد جریمه دو هزار دلاری در انتظار او خواهد بود یا چنانچه فردی، شکار غیر مجاز یا آتش سوزی محیط زیست را ببیند و گزارش ندهد او نیز مقصر شناخته می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه محیط بانان خوبی نیز در کشور و استان فارس داریم، افزود: مردم خودشان باید کمک کنند و باید انجمنهای مردم نهاد را تقویت کرد.