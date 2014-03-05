به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش لرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته 148 مدرسه را برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه این مدارس شامل یک هزار و 500 کلاس است، تصریح کرد: این کلاس ها در سطوح کلاس های ویژه، درجه یک، درجه دو و درجه سه برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه برای تجهیز و تعمیر برخی کلاس ها نیازمند به اعتبار هستیم، افزود: سال گذشته رشد 62 درصدی مهمانان نوروزی را داشتیم و امسال نیز به دنبال این هستیم که با ارائه خدمات خوب تعداد زیادی از مسافران نوروزی را اسکان دهیم.

کریمی فر با تاکید بر اینکه تعداد مدارس پذیرش کننده مسافران نوروزی را امسال افزایش داده ایم، گفت: نیاز است که برای حفظ کرامت فرهنگیان، ضمن ارائه خدمات و ایجاد یک فضای مناسب برای مسافران نوروزی همه مدارس از امکانات خوبی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه 232 کلاس درجه یک، 954 کلاس درجه دو، 140 کلاس درجه سه و 174 کلاس ویژه برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: خوشبختانه در جلسه شورای آموزش و پرورش 50 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس اختصاص پیدا کرد.

