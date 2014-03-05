آئین ویژه روز درختکاری در خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر چهارشنبه در این آئین که به صورت نمادین در مدرسه نمونه آزادگان برگزار شد، اظهار داشت: کاشت درخت و درختکاری نقش به‌سزایی در زیبایی شهر و سهم بسزایی در زندگی مردم دارند.

سید علی هاشمی افزود: یکی از نعمتهای الهی که در قرآن کریم بسیار بر آن تأکید شده و به دليل نقش حياتي كه در زندگي تمامي موجودات زنده، به خصوص انسانها دارا مي‌باشد در اسلام مورد توجه خاص قرار گرفته است.

اختصاص چهارمیلیارد ریال برای توسعه جنگل‌ها و مراتع دشتی

وی ادامه داد: در همین راستا توجه خاصی به عرصه منابع طبیعی شده در سال جاری بالغ بر چهار میلیارد و 710 میلیون ریال اعتبار از محل تملک دارایی‌ها جهت جنگل، مرتع، بیابان، سنگ ملاتی و غیره اختصاص داده شده است.

فرماندار دشتی تصریح کرد: حفاظت و حراست از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و کاشت درخت و نگهداری از درختان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اجرای چهار هزار جنگل‌کاری در دشتی

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دشتی نیز گفت: تاکنون چهار هزار و744 هکتار جنگل‌کاری، 23 کیلومتر جنگل‌کاری حاشیه جاده و 100 مورد تجهیز پارک جنگلی در سطح شهرستان دشتی صورت گرفته است.

یوسف امیری با اشاره به پروژه‌های مرتع در شهرستان دشتی افزود: تعداد بند خاکی 804 مورد، پنج هزار و567 هکتار بوته کاری، 23 مورد آب انبار،34هزارو91 هکتار قرق و کپه کاری و بذر کاری به میزان 12 هزارو435 هکتار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 67هزار و 769 هکتار وسعت جنگل شهرستان است که از این تعداد 63 هزار هکتار طبیعی، چهار هزار و 644 هکتار در دست کاشت،25 هکتار ذخیره گاه جنگلی، 100هکتار پارک جنگلی است.

امیری با اشاره به اینکه وسعت مراتع شهرستان دشتی 284هزار و 158 هکتار است از وسعت 123هزار و500 هکتار مساحت بیابان شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: مساحت جنگل کاری در سطح بیابان سه هزار و952 هکتار است.