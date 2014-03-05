به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی عصر چهارشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه شهید چمران خورموج اظهار داشت: جشن نیکوکاری یعنی احسان و محبت به هم کلاسی و خانواده های نیازمند توجه کردن است.

سید علی هاشمی افزود: دین مبین اسلام نیز بر این موضوع تاکید و اسرار زیادی ورزیده و کسانی که توانایی لازم در اداره زندگی دارند باید به همسایگان و بستگان خود نیز که از قشر ضعیف هستند توجه کنید.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم روحیه احسان و نیکوکاری در وجود خودمان تقویت کنیم و بتوانیم دست نیازمندان را بگیریم.

هاشمی بیان کرد:یکی از صفات پسندیده و فضیلت های اخلاقی انسان، احسان و نیکوکاری است و این صفت در اهل بیت (علیهم السلام) نیز بوده است.

وی با بیان اینکه احسان به معنای انجام دادن کارهای نیک و پسندیده به طور کامل و شایسته و بی هیچ چشم داشتی از سوی شخص است گفت:در آیات قرآن، نیکی خداوند به بندگان چه در دنیا و آخرت و چه در زمینه نیازهای روحی و روانی یا در حوزه امور مادی به عنوان مصداق احسان شمرده شده است.

برپایی 94 پایگاه ثابت و سیار جشن نیکوکاری در دشتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی نیز گفت:14 اسفند ماه سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) است که به همین مناسبت تا 20 اسفند ماه هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است.

احمد رضا بحرینی افزود:عمده فعالیت های صورت گرفته در این هفته برگزاری جشنواره نیکوکاری است که 94پایگاه ثابت و سیار این کمک ها را در شهر ها و روستا های شهرستان دشتی جمع آوری می کند.

وی ادامه داد:به همین مناسبت روز جمعه نیز در مصلی نماز جمعه های خورموج و کاکی این پایگاهها آماده جمع آوری کمک ها مردم نوع دوست هستند.

بحرینی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیاردو 162 میلیون ریال از این طریق کمک های مردمی جمع آوری شد خاطر نشان کرد: امسال پیش بینی میشود 1.5 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: در سه روز هفته نیکو کاری پایگاه کمیته امداد در مدارس، سطح شهر و محل‌های برگزاری نماز جمعه مستقر خواهند شد.