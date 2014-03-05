به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره عصر چهارشنبه از روستاهای باینوج ، دهستان بالا و پایین، دهنو و گیس از توابع شهرستان حاجی آباد بازدید کرد. در بازدید از روستاهای شهرستان حاجی آباد هدف از حضور خود از حضور در روستاها را رسیدگی به مشکلات و انتقال جهت حل شدن انها به دستگاهاهی اجرایی بیان داشت و گفت: با گذشت زمان خدمات به شکلی باشد که مشکلات مردم کمتر شود. دغدغه و مشکلات شما دغدغه ما نیز هستند.

وی عنوان کرد: اگر تحریم ها نبود وضعیت کشور بهتر بود و مطمئنا خدمت رسانی خیلی بیشتری به منطق محروم و روستایی انجام می پذیرفت. وظیفه ما انتقال مشکلات مردم است و از نظر ما مشکلات موجود در هیچ بخشی پذیرفته شده نیست هرچند لیاقت مردم بیش از این هاست.

جراره افزود: حاجی آباد قطب کشاورزی است. لذا باید صنایع کوچیک مثل کارخانه های بسته نبدی و تولید و فراوری خرما ایجاد شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن استان هرمزگان در خصوص اقتصاد مقاومتی با توجه به ابلاغ سیاست ها از سوی رهبری گفت: روستاها مرکز و ثقل اقتصاد مقاومتی هستند و باتوجه به این نکته که روستاها مرکز تولید هستند و بیشترین تولید در روستاها انجام می گیرد و از طرفی استان هرمزگان دارای بیشترین جمعیت روستایی است لذا توجه و نگاه ویژه به روستاها از ضرورت های پیش رو است.

در ادامه روستائیان با بیان مشکلات خود خواستار پیگیری نماینده در دستگاه های اجرایی و انتقال به دولت و جلس جهت تصمیم گیری در خصوص رفع مشکلات شدند.

در حاشیه این بازدید حمزه پور مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان از اقدامات و عملیات اجرایی در خصوص آب رسانی به این روستاها با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال خبر داد و گفت: طرح های آب رسانی در استان در بلوک های روستایی تعریف شده که با جدیت در حال پیگیری و خدمت رسانی به مردم هستیم.