به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه چهارشنبه شب در جشن ازدواج دانشجویی و آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه آزاد واحد گناوه هر ساله جشن ازدواج دانشجویی را با شکوه هر چه تمام تر با حضور مزدوجین دانشجوی این دانشگاه برگزار می کند.

یدالله قلایی زاده گفت: از همه دست اندرکاران این جشن باشکوه که امسال نیز زمینه برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه را فراهم کردند، تقدیر می کنم.

قلایی زاده بیان داشت: برای همه زوج هایی که امروز به بهانه ازدواج آنها این جشن بزرگ برگزار شده آرزوی زندگی آرام، پر برکت و بی دغدغه دارم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های آزاد استان بوشهر نیز در این جشن اظهار داشت: دین مبین اسلام نسبت به مقوله ازدواج و در ادامه آن نسبت به استحکام نخستین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده توجه و اهتمام ویژه داشته است.

حجت الاسلام حسینی گفت: دستورات اکید بزرگان دین و راهکارهای معرفی شده توسط آنها برای اینکه این نهاد جامعه ما استحکام پیدا کند، دلالت بر همین معنا دارد.

حسینی ادامه داد: زوج های جوان ما باید سعی کنند تا با استفاده از این تعالیم ارزنده دینی و نکات آموزشی موجود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: باید متاهل ها نیز با به کارگیری موارد یاده شده در زندگی زناشویی خود تلاش کنند بر همین اساس مسیر زندگی خود را هموار کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های آزاد استان بوشهردر پایان گفت: افراد مجرد نیز باید برای آینده خود با توجه به این نکات ارزنده و تعالیم دینی نقشه راه زندگی خود را ترسیم کنند.

در این جشن بزرگ حجت الاسلام برمایی مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز به ارائه نکات آموزشی پیرامون چگونگی تحکیم زندگی زناشویی، رابطه زوجین و برخی مشکلات فراروی زوج های جوان در جامعه امروز پرداخت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه نیز در این جشن اظهار داشت: خداوند متعال را بی نهایت سپاسگزارم که توفیق به من داد تا در این برهه حساس که بسیج نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور داردبتوانم خدمتی به دانشجویان بزرگوار کرده باشم.

سید حسن موسوی گفت: سازمان بسیج دانشجویی اهدافی دارد که ما نیز تلاش می کنیم در راستای اهداف از پیش تعیین شده این سازمان و در راستای ماموریت های محوله اقدام کنیم.

موسوی با اشاره به مهمترین اهداف این سازمان افزود: تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، تحقق روحیه همیاری و مسئولیت پذیری، ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی، آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از مهمترین اهداف این سازمان است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه در پایان گفت: اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور خواهد شد، وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.

همچنین آئین تودیع و معارفه مسئول سابق و جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد گناوه با تقدیر از تلاش های خرم آبادی و معرفی سید حسن موسوی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد گناوه برگزار شد.

در این آئین یکی از مداحان شهرستان به مولودی خوانی پرداخت و یکی از روحانیون حاضر در مراسم نیز خطبه عقد نمادین یک زوج دانشجوی دانشگاه آزاد واحد گناوه را جاری ساخت.

در پایان به زوج های که امروز جشن ازدواج دانشجویی آنها برگزار شد، کارت هدیه و cd آموزشی روابط زناشویی و احترام متقابل اهدا شد.