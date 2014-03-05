به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع عصر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد افزود: تا کنون در بخش توزیع سبد کالا در شهرستان مشکل خاصی به وجود نیامده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر توزیع سبد کالا در 14 فروشگاه در نقاط مختلف بروجرد ادامه دارد.

وی ادامه داد: در روزهای نخستین توزیع سبد کالا در پنج فروشگاه در سطح شهر ارائه می شد که این تعداد به 14 فروشگاه در حال حاضر رسیده است.

شریف طبع افزود: تلاش می شود برای رفاه حال همشهریان جهت دریافت سبد کالای خود بدون هیچ مشکلی تعداد فروشگاهها را به 30 فروشگاه در سطح بروجرد برسانیم.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد بیان داشت: تا کنون بیش از 80 درصد از مشمولین بروجردی سبد کالا دریافت کرده اند.

برپایی نمایشگاه بهاره در بروجرد

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در بروجرد افزود: در حال حاضر 49 تن گوشت گوساله منجمد برای عرضه در ایام پایانی سال و عید نوروز در بروجرد ذخیره سازی شده است.

وی تصریح کرد: این میزان گوشت منجمد ذخیره سازی در نمایشگاه بهاره در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شریف طبع ادامه داد: همچنین در حال حاضر قیمت تثبیت شده مرغ گرم 6 هزار و 400 تومان ابلاغ شده که گوشت با این قیمت به مردم عرضه می شود.

وی با بیان اینکه میزان مرغ منجمد ذخیره سازی نیاز مردم را تامین می کند اظهارداشت: همچنین میوه دولتی مورد نیاز شب عید مردم تامین و جهت استفاده در ایام نوروز در سردخانه ذخیره سازی شده و جای نگرانی نیست.

کنترل و نظارت بر قیمتها در بازار بروجرد

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد با اشاره به کنترل و نظارت برقیمتها تصریح کرد: یک گروه بازرسی به طور ثابت در میدان آیت اله بروجردی مستقر خواهد شد تا بر تمامی قیمتهای کالاهای وارد شده نظارت داشته باشد.

وی افزود: همچنین طرح بازرسی و نظارت بر بازار و قیمتها توسط اکیب های بازرسی به عنوان طرح ویژه نوروزی از 15 اسفند آغاز و تا 15 فروردین ماه 93 ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره سازی مرغ زنده در شهرستان به خوبی انجام گرفته و در این زمینه مشکلی نداریم.

رضا امینی افزود: در کنار آن دو هزار تن مرغ منجمد نیز در استان ذخیره سازی شده است.

وی تصریح کرد: در خصوص قیمت مرغ گرم و منجمد نیز تغییر قیمت را نخواهیم داشت.