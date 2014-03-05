تناسبی بین نیروها و عرصه های زیستی محیطی فارس وجود ندارد/ محیط زیست خواهان توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی عصر چهارشنبه در همايش تنوع زيستي بستر حيات که در دانشگاه شیراز برگزار شد، بیان کرد: امروز ما 200 نیروی اجرایی داریم که باید هشت میلیون هکتار را در فارس پوشش بدهند که به معنی این است که برای هر 80 هزرا هکتار یک نفر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات مختلفی نظیر توسعه شهرعا، خطوط انتقال نیرو، معدن کاون، شکار غیر مجاز و... نیز وجود دارد، افزود: از طرفی اتفاقات خوبی نیز رخ داده نظیر اینه برخی از شکاریچان تفنگ خود را زمین گذاشته، توبه کردند و یکسال هست که دیگر شکار نمی کنند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس گفت: خوشبختانه در استان فارس زمینه های فرهنگی خوبی نیز وجود دارد و سازمانهای مردم نهاد در حوزه حیات وحش و محیط زیست نیز اقدامات ابتکاری خوبی را انجام می دهند.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به وضعیت بهرام گور نیز بیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته جمیعت گورخر در بهرام گور نیز رو به فزونی رفته و با بضاعتی که داریم سعی شده کارهای مناسبی انجام شود.

وی گفت: باید به محیط زیست بیشتر توجه و دقت کنیم به عنوان نمونه باید دید که خشکی بختگان چه مشکلایت بر سلامتی مردم برجای گذاشته و این بیماریهای مختلف نظیر مشکلات کبدییکی از نتایج دخالت نابجا در محیط زیست به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه با قدرت با تخلفات زیست محیطی برخورد قانونی خواهیم کرد، اضافه کرد: ما با توسعه مخالف نیستم اما نگاه ما این است که توسعه باید پیادار باشد د و این محیط زیست امانتی در دست ماست که به نسلهای آینده نیز تعلق دارد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست فارس با اشاره به اینکه محیط زیست فراگیر و جهان شمول است، افزود: مهمترین راهکار در حوزه محیط زیست فرنگسازی است.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به مشکلات بختگان گفت: حقابه بختگانی یکی از مواردی است که باید به آن توجه جدی کرد و حقابه این تالاب نیازی به اثبات ندارد.