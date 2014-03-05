محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم گلبال استان بوشهر به لیگ دسته یک کشور راه یافت.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر گفت: در مسابقات گلبال لیگ دسته دو جانبازان کشور که به مناسبت گرامیداشت شهدای عملیات کربلای پنج در مشهد مقدس برگزار شد، تیم گلبال استان بوشهر توانست پس از شکست هفت استان کشور نائب قهرمان مسابقات شود.

ابراهیم زاده بیان داشت: دو تیم اول این مسابقات به لیگ دسته یک گلبال کشور صعود می کردند و تیم ما با کسب مقام نائب قهرمانی به این موفقیت ارزنده دست یافت.

وی ادامه داد: همه اعضای تیم گلبال استان بوشهر از جانبازان شهرستان گناوه به مربیگری محمد ابراهیم زاده مطلق مربی تیم ملی گلبال کشور هستند.

ابراهیم زاده اضافه کرد: در این مسابقات 15 استان کشور حضور داشتند و تیم استان بوشهر توانست برای نخستین بار به این موفقیت چشمگیر ورزشی دست پیدا کرده و برای استان بوشهر و به ویژه شهرستان شهید پرور گناوه افتخارآفرینی کنند.

وی با اشاره به برنامه های پیش روی این هیئت افزود: هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر به مانند سال های گذشته به عنوان نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران با هفت ورزشکار در رشته دو و میدانی در مسابقات بین المللی چین شرکت خواهد کرد.

ابراهیم زاده متذکر شد: مسابقات بین المللی دو و میدانی چین در تاریخ 20 لغایت 27 فروردین ماه سال 93 برگزار می شود.

وی تصریح کرد: امروز 16 اسفند ماه نیز یکی از ورزشکاران هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر در مسابقات وزنه برداری کشوری در استان گیلان و شهر رشت شرکت دارد که پیشاپیش برای وی نیز آرزوی موفقیت دارم.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر در پایان گفت: در سال 92 ورزشکاران بسیاری از این هیئت در مسابقات گوناگون در سطوح مختلف موفق به کسب مدال های رنگارنگ در رشته های شطرنج، جودو و شنا شده اند.