۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۳

19هزار قلک و پاکت جشن نیکوکاری در مدارس رودان توزیع شد

19هزار قلک و پاکت جشن نیکوکاری در مدارس رودان توزیع شد

رودان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار رودان از توزیع 12هزار قلک و7هزارپاکت جشن نیکو کاری در مدارس رودان خبر داد.

عبدالهادی بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترویج فرهنگ انفاق، احسان، نوع دوستی و کمک به نیازمندان جامعه در بین دانش آموزان، گفت: بیش از 19 هزار قلک و پاکت جشن نیکو کاری در 200 آموزشگاه رودان توزیع شده است.از این تعداد،12هزار قلک و هفت هزار پاکت جشن نیکوکاری است.پ

وی افزود: با شروع هفته نیکوکاری شش پایگاه سیار و شش پایگاه ثابت و در شهرستان رودان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی بشر دوستانه مردم شریف این شهرستان است.

بلالی تصریح کرد: هدایای نقدی دانش آموزان پس از جمع آوری قلک ها و پاکت های جشن نیکوکاری مدارس، در بین دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت همان مدارس توزیع می شود.

معاون فروانداری رودان با اشاره به خدمات ارزنده کمیته امداد امام خمینی(ره)، اضافه کرد: بیش از دو هزار و 600 دانش آموز از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان رودان بهره مند هستند وخواستاردلسوزی و توجه بیش از پیش به این دانش آموزان نیازمند شد.

معاون فرمانداري رودان هدف از اجرای این مراسم تقویت فرهنگ نوع دوستی و احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان و آحاد مردم ذكر و خاطر نشان ساخت : از مسئولان درخواست می شود در جهت یاری رساندن به محرومان و اقشار مستضعف همه ي تلاش و سعی خود را برای برطرف ساختن مشکلات آنها بکار بندند و در جشن نیکوکاری با حضور خود یاریگر محرومان باشند.

 

 

