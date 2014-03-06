19هزار قلک و پاکت جشن نیکوکاری در مدارس رودان توزیع شد

عبدالهادی بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترویج فرهنگ انفاق، احسان، نوع دوستی و کمک به نیازمندان جامعه در بین دانش آموزان، گفت: بیش از 19 هزار قلک و پاکت جشن نیکو کاری در 200 آموزشگاه رودان توزیع شده است.از این تعداد،12هزار قلک و هفت هزار پاکت جشن نیکوکاری است.پ

وی افزود: با شروع هفته نیکوکاری شش پایگاه سیار و شش پایگاه ثابت و در شهرستان رودان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی بشر دوستانه مردم شریف این شهرستان است.

بلالی تصریح کرد: هدایای نقدی دانش آموزان پس از جمع آوری قلک ها و پاکت های جشن نیکوکاری مدارس، در بین دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت همان مدارس توزیع می شود.

معاون فروانداری رودان با اشاره به خدمات ارزنده کمیته امداد امام خمینی(ره)، اضافه کرد: بیش از دو هزار و 600 دانش آموز از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان رودان بهره مند هستند وخواستاردلسوزی و توجه بیش از پیش به این دانش آموزان نیازمند شد.

معاون فرمانداري رودان هدف از اجرای این مراسم تقویت فرهنگ نوع دوستی و احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان و آحاد مردم ذكر و خاطر نشان ساخت : از مسئولان درخواست می شود در جهت یاری رساندن به محرومان و اقشار مستضعف همه ي تلاش و سعی خود را برای برطرف ساختن مشکلات آنها بکار بندند و در جشن نیکوکاری با حضور خود یاریگر محرومان باشند.