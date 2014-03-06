اختصاص 300 میلیارد ریال  بودجه عمرانی به دانشگاه فرهنگیان/ ساخت 10 پردیس دانشگاهی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهر محمدی چهارشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران خراسان جنوبی اظهارکرد: هم اکنون بیش از 62 هزار دانشجو در واحدهای دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه پذیرفته شدگان سال 92 بیش از 17 هزار دانشجو بوده اند، تصریح کرد: در کنکور 93 بیش از 10 هزار نفر در این دانشگاه پذیرش خواهند شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت سال آینده با نیاز آموزش و پرورش همخوانی ندارد، ادامه داد: آموزش و پرورش نیاز به معلم و نیروی انسانی دارد و دانشگاه فرهنگیان می تواند این فرایند را مدیریت کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه 42 هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه در 16 رشته کارشناسی پیوسته مشغول به تحصیل هستند، گفت: حدود 20 هزار از معلمان شاغل در 14 رشته کارشناسی ناپیوسته نیز در این دانشگاه تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان هنوز به عضویت صندوق رفاه دانشجویان در نیامده است، عنوان کرد: پیگیری ها برای عضویت در این صندوق در حال انجام است.

مهر محمدی با بیان اینکه زمینه برای اعطای وام های خاص برای دانشجویان این دانشگاه پیش بینی شده است، تصریح کرد: اعطای کمک هزینه خرید نوت بوکرا به اقتضای ظرفیت بودجه دانشگاه در آینده خواهیم داشت.

وی بیان داشت: 800 نفر دارای مدارک کارشناسی و دکتری وظیفه تدریس در دانشگاه فرهنگیان را برعهده دارند.

مهر محمدی با بیان اینکه در برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان جذب هیئت علمی پیش بینی شده است، عنوان کرد: هیئت اجرایی جذب در این دانشگاه فعال است و از طریق فراخوان نیاز کادر علمی جدید این دانشگاه را اعلام خواهیم کرد.

برنامه های آموزشی دانشگاه نیازمند بازنگری/ اجرای برنامه های آموزشی جدید از مهر 93

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در ادامه با بیان اینکه باید در برنامه های آموزشی موجود این دانشگاه بازنگری شود، بیان کرد: برنامه های موجود روز آمد نیست و برنامه ریزی ها در حال انجام است تا برنامه های جدید را به تصویب وزارت علوم برسانیم.

مهر محمدی گفت: برنامه های جدید با برنامه های آموزشی گذشته تربیت معلم تفاوت خواهد داشت و از مهر 93 با ورود دانشجویان جدید این برنامه ها اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه های فرهنگیان به لحاظ امکانات و تجهیزات با وضع مطلوب فاصله دارد، بیان کرد: امیدواریم با رقم بودجه ای که در سال 93 پیش بینی شده رشد و توسعه لازم در امکانات فیزیکی و تجهیزاتی داشته باشیم.

به گفته وی رقمی حدود 240 میلیارد تومان با احتساب درآمدهای اختصاصی برای سال 93 این دانشگاه مصوب شده است.

اختصاص 300 میلیارد ریال بودجه عمرانی به دانشگاه فرهنگیان/ ساخت 10 پردیس دانشگاهی آغاز می شود

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در ادامه بیان داشت: برای نخستین بار در قانون بودجه برای دانشگاه فرهنگیان ردیف عمرانی مستقل تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 93 اعتبار 300 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی این دانشگاه اختصاص یافته است، افزود: با این اعتبار ساخت پردیس های جدید دانشگاه فرهنگیان در 10 استان کشور آغاز می شود.

وی از آغاز ساخت پردیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در سال آینده خبر داد و بیان کرد: 30 میلیارد ریال اعتبار برای آغاز این پروژه در سال 93 به خراسان جنوبی اختصاص می یابد.

مهر محمدی با بیان اینکه رقم پیش بینی شده در بودجه 93 یک اعتبار اولیه است و ساخت فضاهای مورد نیاز برای این واحدها بیش از 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: در استانهای مختلف لازم است از محل اعتبارات استانی نیز برای ساخت پروژه ها اعتبار اختصاص یابد تا این طرحها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.