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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۵:۲۲

همکاری سازمان داوطلبان هلال احمر با بنیاد بیماریهای نادر

همکاری سازمان داوطلبان هلال احمر با بنیاد بیماریهای نادر

رئیس جمعيت داوطلبان هلال احمر در دیدار مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران ضمن تشکر از اقدامات این بنیاد اعلام کرد که به عنوان يك عضو فعال در بنیاد بيماريهاي نادر ايران حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودیان با دكتر فرحناز رافع رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ديدار داشتند و دو طرف در مورد همكاريهاي مشترك به تبادل نظر پرداختند.

دكتر رافع ضمن تشكر از برگزاري پنجمين همايش بيماران نادر گفت: به جرات تا به حال چنين همايش باشكوه و مردمي نديده بودم.

رئیس سازمان داوطلبان با بیان این مطلب که امروزه با بروز تغییر و پیچیدگی های رو به رشد در مسائل اجتماعی، سازمانها به تنهایی نمی توانند در مورد برخی از مسائل و چالشها تصمیم گیری و اقدام کنند و از سویی دیگر با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ویژگی چند بعدی بودن مسائلی همچون سلامت و آموزش و خدمات اجتماعی ، لزوم همکاریهای بین سازمانی اجتناب نا پذیر است بنابراین در این شکل همکاری می توان بهتر و بیشتر جامعه هدف را منتفع کرد.

وی افزود: اين جمعيت تمام تلاش خود را جهت برقراري ارتباطي سازماني با بنياد بيماريهاي نادر ايران انجام مي دهد و اميدوارم در سال جاري با عقد تفاهمنامه اي بتوانيم در مباحث علمي و پژوهشي گامهاي بلندي را در جهت اعتلاي علمي ايران اسلامي بر داريم.

رافع گفت :تمام تلاش خود را جهت رایگان کردن داروی بیماران نادر انجام خواهم داد.

علی داوودیان مدير عامل بنياد بيماريهاي نادر ايران نيز تصریح کرد: بنیاد بیماریهای نادر ایران براساس دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب سعی خواهد کرد تا درد و رنج بیماران را بکاهد.

وی با بیان اینکه دفاتر بنیاد به صورت فعال در استان‌های مازندران، فارس، تهران، همدان و ْآذربایجان غربی دایر است گفت: همچنین در زمینه پژوهش و تحقیق قراردادهایی میان بنیاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منعقد شده است.

داودیان تصریح کرد: بنیاد بیماران نادر براي بیمارانی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نداشته و هیچ گونه بیمه‌ای نبوده به صورت رايگان دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر کرده و برایشان ارسال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در استانهای مازندران، تهران و فارس ارائه می‌شود گفت: برای بیماران نادر کارت سلامت صادر می‌شود تا هزینه‌هایشان رایگان پرداخت شود.

در پايان جلسه قرار شد در آينده اي نزديك تفاهمنامه اي بين سازمان داوطلبان هلال احمر و بنیاد بیماریهای نادر ایران به امضا برسد.

هکچنین در این دیدار، لوح تقدیر و تندیس پنجمین همایش بنیاد بیماریهای نادر ایران توسط مدیرعامل بنیاد تقدیم رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر شد.

کد مطلب 2250406

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