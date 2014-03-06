همکاری سازمان داوطلبان هلال احمر با بنیاد بیماریهای نادر

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودیان با دكتر فرحناز رافع رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ديدار داشتند و دو طرف در مورد همكاريهاي مشترك به تبادل نظر پرداختند.

دكتر رافع ضمن تشكر از برگزاري پنجمين همايش بيماران نادر گفت: به جرات تا به حال چنين همايش باشكوه و مردمي نديده بودم.

رئیس سازمان داوطلبان با بیان این مطلب که امروزه با بروز تغییر و پیچیدگی های رو به رشد در مسائل اجتماعی، سازمانها به تنهایی نمی توانند در مورد برخی از مسائل و چالشها تصمیم گیری و اقدام کنند و از سویی دیگر با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ویژگی چند بعدی بودن مسائلی همچون سلامت و آموزش و خدمات اجتماعی ، لزوم همکاریهای بین سازمانی اجتناب نا پذیر است بنابراین در این شکل همکاری می توان بهتر و بیشتر جامعه هدف را منتفع کرد.

وی افزود: اين جمعيت تمام تلاش خود را جهت برقراري ارتباطي سازماني با بنياد بيماريهاي نادر ايران انجام مي دهد و اميدوارم در سال جاري با عقد تفاهمنامه اي بتوانيم در مباحث علمي و پژوهشي گامهاي بلندي را در جهت اعتلاي علمي ايران اسلامي بر داريم.

رافع گفت :تمام تلاش خود را جهت رایگان کردن داروی بیماران نادر انجام خواهم داد.

علی داوودیان مدير عامل بنياد بيماريهاي نادر ايران نيز تصریح کرد: بنیاد بیماریهای نادر ایران براساس دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب سعی خواهد کرد تا درد و رنج بیماران را بکاهد.

وی با بیان اینکه دفاتر بنیاد به صورت فعال در استان‌های مازندران، فارس، تهران، همدان و ْآذربایجان غربی دایر است گفت: همچنین در زمینه پژوهش و تحقیق قراردادهایی میان بنیاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منعقد شده است.

داودیان تصریح کرد: بنیاد بیماران نادر براي بیمارانی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نداشته و هیچ گونه بیمه‌ای نبوده به صورت رايگان دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر کرده و برایشان ارسال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در استانهای مازندران، تهران و فارس ارائه می‌شود گفت: برای بیماران نادر کارت سلامت صادر می‌شود تا هزینه‌هایشان رایگان پرداخت شود.

در پايان جلسه قرار شد در آينده اي نزديك تفاهمنامه اي بين سازمان داوطلبان هلال احمر و بنیاد بیماریهای نادر ایران به امضا برسد.

هکچنین در این دیدار، لوح تقدیر و تندیس پنجمین همایش بنیاد بیماریهای نادر ایران توسط مدیرعامل بنیاد تقدیم رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر شد.