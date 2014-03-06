به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع در تشریح جزئیات این طرح گفت: این طرح از 5 سال قبل با توزیع سبد غذایی بین زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست مانند همسران زندانیان یا خانواده‌های نیازمند و بیماران در سراسر کشور آغاز شده است. بطوریکه در سال 88، 43 هزار سبد غذایی؛ در سال 89، 40 هزار سبد غذایی؛ در سال 90 ، 135 هزار سبد غذایی و در سال 91 نیز 444 هزار سبد غذایی در بین خانوارهای زیر خط فقر توزیع شده است.

وی در مورد نحوه تهیه و توزیع این سبدها گفت: نیازمندان توسط داوطلبان هلال‌احمر و خانه‌های داوطلب در سراسر کشور شناسایی می‌شوند. تلاش ما این است که حتی افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هم باشند در اولویت‌های بعدی در صورت توان این سبدها را دریافت کنند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر به محتوای این سبدهای غذایی اشاره کرد و افزود: این سبدها شامل برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است که البته با توجه به فرهنگ هر منطقه ای، محتوای این سبدها تغییر می کند.

رافع با اعلام اینکه برای امسال نیز توزیع 292 هزار و 500 سبد غذایی برای خانوارهای زیر خط فقر در کشور پیش بینی شده است، گفت: مبلغ هر سبد کمتر از 400 هزار تومان نیست اما می تواند بیشتر هم باشد که برای یک خانواده 4 نفره در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار در کنار اقلام غذایی بسته‌های بهداشتی شامل صابون، مسواک و خمیردندان و حوله نیز قرار می‌دهیم که این بسته‌ها برای 4 نفر افراد خانوار تهیه شده و بنا به فرهنگ هر استان ممکن است علاوه بر اقلام غذایی پایه اقلام دیگری بنا بر توان هر استان اضافه شود که ارزش هر سبد 400 هزار تومان برآورد شده است.

به گفته رافع، بیش از 4 هزار خانه داوطلب در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که با توجه به ظرفیت داوطلبان در هر استان این سبدها تهیه و توزیع خواهد شد که استان فارس به دلیل تعداد بیشتر خانه‌های داوطلب در این زمینه رکوردار است.

وی، زمان توزیع این سبدها را از امروز (15 اسفند ماه جاری) اعلام کرد و افزود: از آنجایی که ما بر پایه کمکهای انسان دوستانه و خیرین حرکت می‌کنیم بودجه چندانی نداریم و امسال 21 میلیارد تومان بودجه مصوب سازمان بوده که هنوز تمام آن محقق نشده است اما در کنار آن 100 میلیارد تومان کمک‌های مردمی داشته‌ایم که اگر این کمکها نبود هیچ اقدامی نمی‌توانستیم انجام دهیم.

رئیس سازمان داوطلبان با بیان اینکه این سبدهای عیدانه میان یک میلیون و 170 هزار نفر توزیع می‌شود، افزود: به همراه توزیع سبدهای عیدانه، سرانه جوانان نیازمندی که عضو سازمان جوانان جمعیت هلال احمر هستند، نیز توزیع می‌شود.

رافع خاطر نشان کرد: افراد نیازمندی که از سوی مددکاران داوطلب جمعیت هلال احمر در سطح شهرها و روستاها شناسایی شده اند تحت پوشش غیرمستمر این طرح قرار دارند.

وی از رسانه‌ها خواست تا برای جلب مشارکتهای مردمی فعالیتهای داوطلبان و کمبودهای نقاط محروم را پوشش دهند تا افراد خیر بتوانند به درستی کمکهای خود را به نیازمندان برسانند. همچنین شماره حساب 99999 به نام جمعیت هلال‌احمر در بانکهای ملت، ملی، تجارت و پارسیان در سراسر کشور آماده جذب کمکهای خیرین و مردم برای تهیه سبدهای غذایی و سایر کمکهای انسان‌دوستانه به نیازمندان است.