به گزارش خبرنگار مهر، به درخواست ستاد اقامه نماز کشور از تهیه کننده فیلم شیار 143، این اثر برتر جشنواره فیلم فجر سالجاری چهارشنبه شب به صورت اختصاصی برای مدیران ستاد اقامه نماز کشور در باغ موزه همدان به نمایش در آمد که بازی استثنایی مریلا زارعی در آن اشک ها را با نوای گریه در آویخت و گونه هاي كارگردان آن را باراني كرد.

شیار 143 روایت گر مادری در روستای سرچشمه کرمان است که پسرش بدون اطلاع به او به جبهه میرود و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت می کند اما با وجود بازگشتن دو تن از دوستانش اثری از او یافت نمی شود.

مریلا زارعی که نقش مادر یونس را بازی می کند با بستن یک رادیوی موج کوتاه به کمر خود همواره در حال گوش دادن رادیو عراق است تا بلکه شاید نام پسرش را بشوند و از دل نگرانی خارج شود اما انتظار او حتی با بازگشت اسیران به کشور نیز به پایان نمیرسد.

یوسف در منطقه ای که در زمان عملیات والفجر مقدماتی در سال 61 در منطقه چزابه به عنوان شیار 143 معروف بوده به شهادت میرسد و با آمدن به خواب یکی از تفحص گران در آن منطقه از او می خواهد که به سراغش بروند.

سکانس های پایانی این فیلم به روایت لحظه دیدار مادر با فرزندش پس از سالهای اختصاص یافت که در آغوش گرفته شدن کفن یونس که اندازه آن به قدر یک نوزاد قنداق شده بود، نوای گریه بسیاری از تماشاگران را در فضای ملکوتی باغ موزه همدان که میزبان یک شهید گمنام است به آسمان برد و حتی کارگردان این فیلم که که خود بارها این اثر را دیده است با این حس وحال اشکانش جاری بود.

از نکات جالب توجه در این فیلم می توان به تغییر الگویی زندگی روستا نشینان کرمانی اشاره کرد به طوری که در سالهای اولیه انقلاب آنان غذای محلی خود یعنی آبگوشت را قوت روزانه خود قرار داده بودند و در حال پختن نان در تنور هستند ولی این روند در بخش های پایانی تغییر می کند و غذای قالب در فیلم به برنج تبدیل شده و حتی برای درست کردن چایی از گاز استفاده می کنند.

اما نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که خود سالها در عراق اسیر بوده با شنیدن حضور کارگردان این فیلم خود را به باغ موزه همدان رساند و از نرگس آبیار برای نشان دادن واقعیت های جنگ تحمیلی تقدیر کرد.

امیر خجسته با اشاره به اینکه برخی فیلم های ساخته شده از آزادگان ایرانی با واقعیت های که آنان تحمل کردند ناسازگار است، اظهار داشت: شیار 143 واقعیت های جنگ تحمیلی را به نمایش گذاشت.

نرگس آبیار نیز در این خصوص گفت: ساخت کل پروژه شش ماه به طول انجامیده و فیلم برداری این اثر نیز 45 روزه انجام شده است.

وی با تاکید براینکه به دنبال نشان دادن نگاه مردم به جنگ بودم اذعان داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده این اثر در عید فطر سال آینده برای عموم اکران می شود.

در پایان به این کار گردان ارزشی دفاع مقدس از سوی باغ موزه همدان کتاب نفیس حماسه سازان الوند اهدا شد.