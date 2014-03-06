به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خرسندی شامگاه چهارشنبه در همایش حماسه زینبی و همچنین آئین افتتاح مجمع ذاکرین اهل بیت(ع) استان زنجان با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ذاکرین در کشور شروع شده است افزود: کانون مداحان و ذاکرین تنها مرجع صادر کننده کارت شناسایی برای ذاکرین در کشور است.



وی ادامه داد: حوزه ذاکرین و مداحین حوزه ای است که تنها در حیطه کار سازمان تبلیغات اسلامی است و مجموعه ای که می توانند کارت شناسایی صدر کنند کانون مداحان است.

خرسندی شناسایی سطح ذاکرن و برنامه ریزی برای ذاکرین را از اهداف صدور کارت شناسایی عنوان کرد و کارت صادر شده توسط سایر تشکل ها تنها کارت عضویت است گفت: شناسایی سطح علمی و توانایی مداح در صدور کارت شناسایی مورد توجه است .



وی راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده توسط مداحین و ذاکرین را مورد تاکید قرار داد و گفت: از تعداد 56 هزار و 432 مداح و ذاکر شناسایی شده در کشور تنها 2 هزار نفر مداح توسط بنیاد دعبل بیمه شده اند.



رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی کشور با اذعان به اینکه بخشی از 2 هزار نفر بیمه شده مادحین در این حوزه فعالیت ندارند افزود: این امر نباید از ابتدا صورت می گرفته و این امر در برنامه ریزی آینده مورد توجه و پایش خواهدشد.



خرسندی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به بیمه ذاکرین مخصوص مداح و ذاکری است که تنها منبع درآمدیشان مداحی است افزود: بهره مندی افراد غیر مداح از این بیمه اشکال شرعی دارد.

وی ادامه داد: ایجاد فضای رفاهی و بیمه ابتدا از آن کسانی است که صرفا مداح هستند و بعد از آن کسانی که در برخی مواقع سال اجرای برنامه دارند و همچنین در اولویت بعدی کسانی که تنها در دهه اول محرم به ایجاد برنامه می پردازند.



رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی کشور از افتتاح مجمع ذاکرین استان زنجان خبرداد و گفت: راه اندازی این مجمع می توان نقش موثر در تربیت اساتید مداحی و ذاکری باشد.

خرسندی با بیان اینکه راه اندازی مجمع ذاکرین فرصت مناسب برای بهره مندی ذاکرین جوان و مستعد برای یادگیری اصول صحیح و علمی مداحی و ذاکری را فراهم کند افزود: زنجان همواره به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی در کشور و عالم تشیع مطرح بوده است و می تواند در این حوزه نیز نقش موثر خود را ایفا نموده و این مجمع نیز زبانزد باشد.

وی ادامه داد: مدیریت مجمع ذاکرین اهل بیت(ع) برعهده استاد حاج غلامرضا عینی فر زنجانی است و جلسات این مجمع روز های سه شنبه هر هفته در محل مسجد زینبیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

خرسندی افزود: بزرگان و اساتید برجسته ذاکری باید برای پرورش استاد تلاش بکنند و نباید در این زمینه فرصت ها را از دست داد.

وی ادامه داد: نباید اساتید برجسته و بزرگان مداحی وقت خود را برای تربیت شاگرد صرف کنند بلکه باید نسبت به پرورش استاد برنامه ریزیزی کنند تا از جلسات مجمع ذاکرین اساتید برجسته مداحی رشد و پرورش پیدا کنند.

رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی کشور با بیان اینکه در برخی استانها در زمینه استعدادیابی ذاکرین و مداحان برنامه ریزی گسترده صورت گرفته است افزود: در برخی از افرادی که به زبا نهای خارجی تسلط دارند و توانایی ذاکری دارند برای حضور در سایر کشورها برای ذاکری اهل بیت(ع)آماده می کنند.

وی با بیان اینکه در کشورهای خارجی در زمینه برانگیختن عواطف در حوزه ذاکری مشکل وجود دارد افزود: برای اعزام مادحین و ذاکرین به کشورهای خارجی برنامه ریزی های در کشور صورت گرفتند.

خرسندی با بیان اینکه پتالسیل های خوبی در زمینه مداحی و ذاکری در استانها وجود دارد افزود: در مراسمات مداحی و ذاکری که در محضر مقام معظم رهبری برگزار می شود استعدادها و پتاتسیل های خوبی از گویش های مختلف به اجرای برنامه می پردازند.

رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی کشور، ذاکرین و مداحین را رسانه ای تاثیرگذار و گسترده عنوان کرد و با تاکید بر لزوم بهره گیری از این رسانه پتانسیل و اثرگذاری آن در زمینه مسائل مختلف اهداف و رویکردهای نظام افزود: مادحین و ذاکرین می توانند نقش موثر و اثرگذاری در جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و توسعه هنجارهای اجتماعی داشته باتشند.

خرسندی بات بیان اینکه برخی مسئولین به جایگاه اثرگذار و مهم ذاکرین در کشور پی برده اند و در راستای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از آن بهر می گیرند، درخواست دیدار وزیر کشور با اعضای کانون مداحین کشور را یادآور شد و افزود: وزیر کشور و برخی مسئولان به جایگاه و نقش تاثیرگذار مادحین در کشور پی برده اند و به همین جهت خواستار تعامل با این قشر هستند.

وی لزوم توجه به رهنمودها و بیانت مقام معظم رهبری در خصوص مادحین و ذاکرین اهل بیت(ع)، تاکید ایشان را بر لزوم بهره گیری از فرصت و زمینه اثرگذاری ذاکرین و مادحین در کشور ررا یادآور شد و افزود: مقام معظم رهبری بر لزوم بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل رسانه ای اثرگذار ذاکرین تاکید فرموده اند و باید مسئولان نیز به این جایگاه ویژه توجه کنند.

خرسندی با ابراز امیدواری به اینکه مسئولین روزی به جایگاه والا و اثرگذار مادحین پی ببرند، 56 هزار و 432 مداح یک رسانه بسیار مهم و اثرگذار در کشور عنوان کرد و گفت: مداحین و ذاکرین بازوان نظام و مقام معظم رهبری هستند.

وی با بیان اینکه مداحی فرصت و مسئولیت است افزود: جامعه مداحین یک فرصت و پتانسیل بالا است که باید از آن استفاده شود.

رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی کشور افزود: نگاه مداح و ذاکر اهل بیت(ع) باید متفاوت از دیگر افراد جامعه باشد و با زاویه و دید امام سجادی(ع) و حضرت زینب(س) مسائل را را ببینند و تحلیل کند.

خرسندی با بیان اینکه نگاه نوکر و خادم امام حسین(ع) نگاه امام سجادی است افزود: نگاه امام سجادی(ع) همان نگاه است ولی دید یک دید دیگر است.