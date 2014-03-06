عباس زارع در آستانه هفته درختکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی 2 سال گذشته و با اجرای طرح هر خانه یک درخت در کرج شاهد استقبال مردم فهیم کرج و دیگر شهرهای کشور از این طرح بوده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: این طرح که به نوبه خود طرحی جدید در زمینه توسعه فضای سبز شهر است مورد استقبال مردم قرار گرفته است و نتیجه این استقبال توسعه فضاهای سبز در سطح شهر و جلوگیری از آلودگی هوا است.

وی یادآور شد: در سال های اخیر شهروندان با پدیده آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند، آلودگی هوا بر اثر معضلاتی مانند ازدیاد جمعیت، گسترش شهرنشینی و استفاده از مواد سوختی آلوده به وجود آمده است و خطری جدی برای سلامت شهروندان به حساب می آید یکی از راهکارهای مبارزه جدی با این پدیده پرداختن به توسعه فضای سبز در شهرها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های انجام شده حاکی از آن است که طرح هر خانه یک درخت در بین شهروندان به یک فرهنگ تبدیل شود.

زارع در ادمه تصریح کرد: شروع هفته درختکاری را به فال نیک می گیریم و هدف خود را در این هفته آموزش هدفمند نگهداری فضاهای سبز شهری برای شهروندان قرار می دهیم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در پایان افزود: خانواده ها باید برای توسعه فضای سبز در سبد هزینه های خود باید هزینه ای برای این منظور در نظر بگیرند.



