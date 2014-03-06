محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: از سوی فدراسیون کشتی کشورمان روزهای پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه برای برگزاری رقابت های کشتی فرنگی و آزاد انتخابی تیم های ملی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این مرحله اول رقابت‌هاي انتخابي تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان است که از امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود و کشتی گیران قمی نیز در تلاش برای رسیدن به دوبنده تیم ملی با حریفان خود سرشاخ می شوند.

رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه از سوی فدراسيون كشتي، شرايط و برنامه اين رقابت‌ها مشخص شده، اضافه کرد: مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57، 61، 65، 70، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم با دو کیلو ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه 2 کیلوگرم ارفاق وزن برای کشتی گیران فرنگی کار نیز در نظر گرفته شده، اضافه کرد: مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 59، 66، 71، 75، 80، 85، 98 و130 کیلوگرم به انجام می رسید در حالی که کشتی گیران متولد قبل از یازدهم دی ماه سال 1372 مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.

حلوایی با اشاره به نفرات واجد شرایط کشتی آزاد به منظور شرکت در این مسابقات، افزود: نفرات پنجم تا دهم هر وزن در مسابقات قهرماني بزرگسالان آزاد در سال 1392 در تنكابن، نفرات دوم و سوم مسابقات عمومي بزرگسالان آزاد در سال جاری در سمنان می توانند در این مسابقات کشتی بگیرند.

وی ابراز داشت: همچنین كشتي گيران شركت كننده در رقابت هاي جهاني سال 1392 كه صاحب مدال شده اند، كشتي گيران شركت كننده در رقابت هاي جوانان جهان در سال جاری، 6 كشتي گير برگزيده و برتر كارگاه هاي فني سال جاری بزرگسالان در هر وزن مجاز به حضور در این رقابت ها هستند.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: نفرات واجد شرایط کشتی فرنگی برای شرکت در این مسابقات نیز نفرات دوم تا ششم هر وزن در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان فرنگی تهران، نفرات اول تا سوم مسابقات عمومی بزرگسالان فرنگی ایلام، کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جهانی که صاحب مدال شده اند و کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جهانی جوانان جهان در این دوره به روی تشک می روند.

وی در پایان به وزن کشی مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد و فرنگی انتخابی تیم ملی به اردوی آماده سازی این تیم اضافه می شوند و در سال جاری میلادی در رقابت های مهم برون مرزی شامل بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا و پیکارهای قهرمانی جهان حضور می یابند.