کانون ترانه سرایان همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته مجتمع فرهنگی سینمائی شهید آئینی میزبان جمع کثیری از اهالی شعر و ادب همدان بود که برای برگزاری مراسم افتتاحیه کانون ترانه سرایان همدان گرد هم آمده بودند .

موسس کانون ترانه سرایان همدان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون ترانه سرایان همدان به همت کارگروه انجمن ادبی شهید آوینی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با انگیزه ارتقا سطح دانش و بینش عمومی، اعتلای فرهنگ ، هنر و ادب کشور و همچنین اشاعه فرهنگ و ادب اصیل ایرانی اسلامی تشکیل شده است.

مسعود حیدری هدف از راه اندازی این کانون را بالا بردن توانمندی های فکری، علمی و عملی در عرصه ترانه و ترویج این فرهنگ جهانی و پیشرفت و تعامل با حوزه موسیقی همدان دانست و بیان داشت: ایجاد انجمن و دفاتر مرتبط با کانون ترانه در شهرستان های همدان، ایجاد بانک اطلاعاتی ترانه، تاثیر گذاری در تشکیل تشکل های مرتبط با حوزه ترانه، برگزاری عصر ترانه و برنامه های مرتبط در این حوزه و راه اندازی کارگاه های آموزشی در راستای کشف و شکوفائی استعدادهای جوانان علاقمند از اهداف این کانون است.

وی ایجاد ارتباط و تبادل افکار و اندیشه منطبق با اهداف فرهنگی هنری نظام با کانون های ترانه سایر استان ها، تعامل مناسب با حوزه موسیقی، تئاتر و سینما و صدا و سیما در صورت فراهم بودن بستر مناسب با همکاری و همیاری سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی و هنری استان را از دیگر اهداف برشمرد.

وی در پاسخ به چگونگی تشکیل این کانون گفت:همدان در زمینه موسیقی با مشکلاتی از جمله عدم وجود ترانه سرائی در همدان و نبود پیوند مناسب بین ترانه سرا و آهنگساز مواجه بود که با استقبال رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان پیگیری ها برای ثبت کانون و تشکیلات مستقل انجام شد.

وی با بیان اینکه جلسات نقد و خوانش شعر در همه انجمن ها صورت می گیرد اما شاید تفاوت کانون در این است که در جلسات همزمان نیز آهنگسازی آثار صورت می گیرد، گفت: هدف ارتباط بیشتر شاعر با آهنگساز است و به نوعی کمتر فضای بسته وجود داشته و همه علاقمندان به ترانه می توانند در صورت رعایت چهارچوب و قوانین در این حوزه فعالیت کنند

مدیر کانون ترانه‌سرایان همدان نیز با بیان اینکه "ترانه" صدایی است که با روح انسان پیوند خورده و خواسته یا ناخواسته شنیده خواهد شد، اظهار داشت: در ابتدای ورود به کانون از علاقمندان به ترانه ثبت نام و عضو گیری بعمل می آید که بر اساس مدارک و شرایطی که دوستان ارائه می کنند، رزومه افراد توسط هیئت مدیره و کارگروه تشکیل و بررسی و در صورت موافقت از آنها برای همکاری و شرکت در جلسات دعوت میشود.

مرجان کوثرنژاد از برگزاری جلسات هفتگی کانون خبر داد و اظهار داشت سعی بر این است که جلسات کارگاهی و نقد و بررسی آثار را در دستور کارکانون باشد بنابراین چون بخشی از کار را موسیقی تشکیل می دهد از همه آهنگسازان و فعالان موسیقی علاقمند دعوت می کنیم در جلسات کانون حضور داشته و ما را در این راه یاری کنند.

این فعال ادبی همدان با بیان اینکه ترانه باید در همدان زنده بماند، گفت: در گذشته بسیاری از علاقمندان این حوزه به تهران یا شهرهای اطراف می رفتند تا در کانون های آنها کسب علم و تجربه کنند اما اکنون شرایطی در همدان مهیا شده که علاقمندان بتوانند از این کانون بهرمند شوند.

وی با بیان اینکه قطعا َدر این مسیر مشکلاتی نیز وجود خواهد داشت، افزود: مهمترین نکته برای کانون کیفیت بوده بطوریکه کمیت و تعداد اعضای کانون اصلا مهم نبوده بلکه میزان خروجی و کیفیت کار اعضا است لذا برنامه هائی همچون برگزاری عصر و شب ترانه با حضور ترانه‌سرایان کشوری، چاپ کتاب و ارائه آثار ترانه‌سرایان استان به صورت رسانه‌های دیجیتال و ایجاد انجمن‌های ترانه‌سرایی در شهرستان‌ها استان از اهداف کانون ترانه‌سرایان همدان است.

کوثرنژاد ابراز امیدواری کرد: با ارتباطی که بین شاعران و فعالان موسیقی فراهم می شود شاهد شکوفائی بیشتر استعداد های این حوزه بخصوص جوانان باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر ضمن بیان اینکه بزرگترین گرسنگی انسان، گرسنگی فرهنگی است، اظهار داشت: "ترانهگ برای نخستین بار، توسط استاد علی‌اکبر شیدا در زمانه مشروطه در ایران نهادینه شد و عارف قزوینی نیز برای نخستین بار در کشور، موسیقی را از شکل و شمایل محفلی خارج کرده و با اجرای کنسرت، موسیقی را بر روی صحنه برد.

علی مرادی نور با اشاره به تأثیر شگرف شعر و ترانه در زندگی انسان ادامه داد: ترانه ممکن است جامعه‌ای را منقلب کند؛ برای مثال سرود "ای ایران" در سال 57، در پیروزی انقلاب اسلامی سهم داشت.

وی با بیان اینکه در همه ابعاد زندگی باید به خاطر داشته باشیم در محضر خداوند متعال هستیم، تأکید کرد: اگر این احساس در وجود انسان نهادینه شود، قلم، موسیقی، زبان و همه جنبه‌های زندگی رنگ و بوی الهی به خود می‌گیرد.