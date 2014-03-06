ادامه بحران اوکراین و پیگیری فوق العاده وضعیت دانشجویان ایرانی

احمد غلامی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وضعیت بحرانی در کشور اوکراین و وضعیت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور گفت: تصمیم گرفتیم در شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل تسهیلاتی ویژه برای انتقال این دانشجویان به ایران، روسیه و بلاروس فراهم کنیم. در حال حاضر حدود 500 دانشجو غیر بورسیه و 8 دانشجوی بورسیه در کشور اکراین در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: برهمین اساس با دفتر رایزنی خود در اوکراین ارتباط برقرار کردیم، با توجه به وضعیت اکراین نگرانی خود را اظهار کردند چرا که احتمالا دانشجویان و خانواده های آنها نیز نگران هستند. تا اینجا که این دانشجویان مشکلی نداشته و سالم هستند اما چون شرایط اوکراین مساعد نیست خود دانشجویان و بیشتر از آنها خانواده دانشجویان آرامش ندارند اگر این این مسایل درست شود نگرانی آنها نیز کمتر می شود.

فوت یک دانشجوی دیگر در آستانه سال نو

شیدا حاتمی یکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه این هفته در خوابگاه این دانشگاه فوت کرد. خبر تلخی بود و مسئولان دانشگاه به علت اصلی مرگ وی پی نبرده اند، موضوع فوت این دانشجو حتی به مجلس هم کشیده شد و یک نماینده مردم ارومیه درباره فوت این دانشجوی دختر پیگیر شده است.

فیس بوک در دانشگاه

در این هفته نخستین همایش معاونان فرهنگی دانشگاهها با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم و حجت الاسلام محمدیان برگزار شد. ضیا هاشمی در کسوت معاون فرهنگی وزارت علوم بی پرده با معاونان درباره برخی نکات سخن گفت.

یکی از جالب توجه ترین نکات سخنرانی هاشمی، بحث فیس بوک و استفاده دانشجویان از این شبکه اجتماعی بود. معاون فرهنگی وزارت علوم بر این باور است که لازم است فضای مجازی به رسمیت شناخته شود و برای آن برنامه ریزی صورت گیرد. ضمن اینکه او گفت بر اساس آمار 60 درصد دانشجویان کشور کاربر دو نرم افزار تماس رایگان وی چت و وایبر هستند.

یک تغییر در دانشگاه تهران

پس از حضور دوباره محمد حسین امید در دانشگاه تهران، یک تغییر رقم خورد. جواد ساداتی نژاد که پیش از این از سمت معاونت اداری مالی دانشگاه تهران استعفا داده بود طی دو روز گذشته صندلی خود را به حسین گلدان ساز داد.

به این ترتیب، امید در نخستین حکم صادره خود یک معاون را تغییر داد و باید دید طی روزهای آینده مسئولان دیگری هم از بدنه مدیریتی دانشگاه تهران تغییر می کنند یا نه.

دومین استادی برای جراح معروف مغز

در هفته ای که گذشت، پروفسور مجید سمیعی متخصص مغز و اعصاب کشورمان عنوان استاد وابسته به دانشگاه آزاد را از آن خود کرد. وی از این پس عضو بورد تخصصی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد است. وی پیش از این عنوان استاد وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران را نیز در کارنامه خود داشت.

جشنواره مد و لباس دانشجویی

سومین دوره جشنواره مد و لباس دانشجویی از امروز پنجشنبه کار خود را در تالار وحدت آغاز کرده است و تا 23 اسفندماه ادامه دارد. در این جشنواره 57 دانشگاه کشور برای نشان دادن تازه ترین محصولات خود در غرفه ها حاضر شده اند.

یک خبر دیگر از دانشگاه تهران

محمد حسین امید در مقابل تمام گمانه زنیها در خصوص تعیین رئیس دانشگاه تهران، در هفته ای که گذشت یک نشست خبری برگزار کرد و درباره تعیین رئیس دانشگاه تهران خیال همه را راحت کرد. وی اعلام کرد تاکنون هیچ گزینه ای برای ریاست دانشگاه تهران مطرح نشده و تعیین رئیس این دانشگاه به بعد از سال نو واگذار شده است.

ادامه حاشیه های اختلاف میان دانشگاه احمدی‌نژاد و وزارت علوم

مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته است شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آخر هفته گزارش روند شکل گیری دانشگاه احمدی نژاد را به صورت حضوری به کمیسیون اصل 90 تحویل خواهد داد. اختلافاتی که بین وزارت علوم و دانشگاه ایرانیان رخ داده است نتیجه تعلل شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارسال گزاش روند شکل گیری دانشگاه ایرانیان است. وزارت علوم روز دوشنبه گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد که که دانشگاه ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و این موسسه نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند و در مقابل، دانشگاه ایرانیان با صدور بیانیه ای ضمن غیر قانونی خواندن نظر وزارت علوم گفت که این دانشگاه همچنان به جذب دانشجو ادامه خواهد داد.