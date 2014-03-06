حجت الاسلام امرالله سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای ترویج و فرهنگ سازی نماز باید با خانواده ها جلسه گذاشته شود، اظهار داشت: این جلسات خانواده ها را با اثرات، فوائد و ضرورت نماز به عنوان یک نیاز معنوی انسان از نگاه های مختلف آشنا می کند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هنگامی که انسان راه درست را یاد بگیرد به مقصد می رسد، افزود: در همین راستا باید نماز را نیز از راه درست به خانواده ها یاد داد.

وی با بیان اینکه شیوه مطرح کردن نماز مهم است چراکه نماز یک گفتگو با خداست و باید شیوه آن را به درستی بدانیم تا در این راه موفق شویم، آموزش به مربیان از دیگر کارهای ستاد اقامه نماز است.

وی اضافه کرد: در همین راستا با خانواده ها در رابطه با اینکه چگونه با فرزندان خود شیوه دعوت و اسرار نماز را بگویند، صحبت می شود.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی عنوان داشت: جلساتی با دست اندارکاران مساجد از دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز در راستای ترویج و اشاعه نماز است که یاد بگیرند جوانان را پذیرفته و آنان را به مساجد جذب کنند.

وی با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در پایگاه، خانه، مسجد و مدارس حضور پیدا می کند،گفت: در حوزه نماز نیز کلاس های پرسش و پاسخ گذاشته می شود تا دانش آموزان با مسئله نماز و فلسفه آن آشنا شوند.

حجت الاسلام سبحانی نیا با بیان اینکه برنامه های ستاد اقامه نماز استان ها کمی با یکدیگر متفاوت است، ابراز داشت: به عنوان مثال در خراسان رضوی به دلیل اینکه جمعیت انبوهی از عاشقان امام رضا(ع) به آنجا می آیند وظیفه ستاد اقامه نماز این استان بازدید از مساجد بین راهی است که در شان زائران باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در راستای اشاعه نماز در مشهد به دلیل حضور زائران در این استان از طریق نوشته های زیبا در هتل ها و مسیرهای منتهی به مشهد زائران را با مسائل و اهمیت نماز، آداب نماز جماعت آشنا می کنیم ، گفت: این آگاهی را به زائر می دهیم که برخی کارها مستحب و برخی واجب است.

وی اظهار داشت: از جمله کارهای فرهنگی تلاش در راستای زیبا و تمیز بودن ادارات و مساجد است.

حجت الاسلام سبحانی نیا با اشاره به اینکه در عصر امروز هنر یک اصل است و اگر می خواهیم کاری ماندگار شود باید از ابزار هنر استفاده کنیم، گفت: در طول سال تلاش می شود تا با افرادی از جمله هنرمندان، شاعران و رمان نویس های خوبی مرتبط شویم تا نوشته هایی در رابطه با نماز بنویسند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی افزود: ابزار هنری هنگامی که در عرصه های مختلف از طریق صدا و سیما و جشنواره ها انعکاس داده شود اثر بیشتری خواهد داشت.

وی بیان داشت: از دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز خراسان رضوی تعامل با مراکز صنعتی و کارگری است چراکه می خواهیم به این موضوع برسیم که نماز قوت اقتصاد است.

حجت الاسلام سبحانی نیا اضافه کرد: نماز از ابتدا تا انتها دارای معنی و فلسفه است و اگر ما بتوانیم فرهنگ نهفته در نماز را در کار و زندگی خود پیاده کنیم کار بالنده تر می شود.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی عنوان داشت: اگر کارگر نماز اول وقت بخواند امنیت و تولید کار بیشتر و دیگر در کار کم نمی گذارد چراکه خدا را ناظر می داند.

وی ابراز داشت: اگر ما فرهنگ نماز را در مراکز صنعتی قوت دهیم صنعت ما نیز به مرحله ای که مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال فرمودند می رسد.

حجت الاسلام سبحانی نیا با بیان اینکه نماز در جامعه نهادینه است و باید آن را قوی تر کنیم در پایان سخنانش گفت: کسی که مقید به نماز اول وقت شد کار خود را نیز به موقع انجام می دهد.