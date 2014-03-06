به گزارش خبرنگار مهر، در چهاردهمین روز از اسفند ماه سال 57 بود که حضرت امام (ره) با دور اندیشی کم نظیر خود دستور به تشکیل کمیته امداد به نفع مستمندان و نیازمندان جامعه داد تا با کمک های دریافتی از این نهاد خیراندیش، بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.



در همین راستا، همه ساله و همزمان با فرا رسیدن 14 اسفند، مراسم جشن نیکوکاری برگزار و پایگاه های کمیته امداد حضرت امام (ره) کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست کشورمان را جمع آوری و تا قبل از فرا رسیدن سال جدید آن ها را به دست نیازمندان واقعی جامعه می رسانند.



این رسم زیبا همه ساله در استان کرمانشاه و همزمان با سراسر کشور برگزار و خیرین و مردم سخاوتمند کرمانشاه نیز حضوری پرشور در مراسم جشن نیکوکاری دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر 57 هزار و 361 خانوار با جمعیتی بالغ بر 130 هزار نفر تحت پوشش این کمیته قرار دارند که در ایام برگزاری جشن نیکوکاری چشم انتظار سخاوتمندی و مهربانی همشهریان خود در قالب جشن نیکوکاری هستند.

سیامک پاکرو شعار جشن نیکوکاری امسال را "توانمندسازی خانواده ها با حضور پرنشاط نیکوکاران در بزرگترین شبکه هدایا و محبت های مردمی" عنوان کرد و گفت: این جشن از روز گذشته در سطح یک هزار و 500 مدرسه استان در قالب همین تعداد پایگاه برگزار و دانش آموزان هدایا و کمک های خود را ارائه کردند.

وی افزود: همچنین امروز و فردا ( 15 و 16 اسفند ماه) نیز یک هزار و 500 پایگاه دیگر در سطح استان و در قالب جشن نیکوکاری آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست کرمانشاه خواهد بود.

پاکرو خاطرنشان کرد: کمک های جمع آوری شده در مدارس در صورت تشخیص مدیر، به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه اهدا خواهد شد و در غیر این صورت کمک ها به اداره کل کمیته امداد ارسال و این کیمته نیز بر اساس نیازمندی های که وجود دارد، اقدام به توزیع کمک ها در میان اقشار نیازمند خواهد کرد.

وی همچنین از هزینه 81 میلیارد تومانی کمیته امداد امام (ره) استان کرمانشاه به مددجویان تحت پوشش از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این مبلغ در راستای پرداخت مستمری، تامین جهیزیه، درمان بیماران و ... هزینه شده است

پرداخت 422 میلیارد ریال کمک بلاعوض به افراد تحت پوشش

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) در ادامه از پرداخت بیش از 422 میلیارد ریال کمک نقدی و بلاعوض به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه خبر داد و گفت: در این مدت 236 میلیارد ریال نیز در قالب وام بدون هیچگونه سود و کارمزدی به مددجویان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: پرداخت این میزان تسهیلات به منظور توانمندسازی مددجویان صورت گرفته است چرا که این کار یکی از سیاست های اصلی کمیته امداد به حساب می آید.

جشن خودکفایی دوهزار خانوار تحت پوشش کرمانشاهی برگزار می شود

پاکرو در ادامه، اظهار داشت: به دنبال برگزاری جشن خودکفایی و توانمندسازی دو هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان کرمانشاه هستیم و به احتمال زیاد این مراسم تا پایان خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی همچنین تامین مسکن مددجویان را یکی دیگر از برنامه های اصلی کمیته امداد استان برشمرد و گفت: بیش از یک هزار و 200 باب مسکم مهر برای این افراد درنظر گرفته شده که تعدادی از آن ها به مددجویان واگذار و تعدادی دیگر هم در حال واگذاری است.

یک هزار بیمار صعب العلاج از خدمات درمانی کمیته امداد برخوردارند

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه همچنین از تحت پوشش قرار داشتن حدود 60 هزار نفر از مددجویان این کمیته از خدمات درمانی رایگان سخن گفت و اظهار داشت: نزدیک به یک هزار نفر این افراد را بیماران خاص و صعب العلاج تشکیل می دهند.

پاکرو یادآور شد: تاکنون هفت میلیارد و 700 میلیون ریال برای درمان مددجویان کمیته امداد کرمانشاه هزینه شده است.

حمایت کمیته امداد کرمانشاه از 6 هزار مددجوی یتیم

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه در بخش دیگری از گفتگو خود با مهر، تعداد افراد یتیم تحت پوشش این کمیته را نزدیک به هفت هزار نفر عنوان کرد و گفت: این افراد از سوی 18 هزار و 990 حامی، مورد حمایت قرار می گیرند که البته برخی از آن ها از سوی چند نفر حمایت می شوند.

پاکرو افزود: از سوی حامیان افراد یتیم تحت پوشش، از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 40 میلیارد ریال به این افراد کمک مالی شده است.

تامین جهیزیه 1335 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد

وی در ادامه، تامین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد را یکی دیگر از خدمات این نهاد حمایتی برشمرد و گفت: در 9 ماهه اول سال به یک هزار و 335 نوعروس جهیزیه داده شده است.

پاکرو، ارزش هر جهیزیه را 20 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: همچنین در مدت زمانی که اعلام شد، به پسران تحت پوشش نیز که ازدواج کردند مبلغ پنج میلیون ریال هدیه ازدواج پرداخت شد.