ارائه 29 مقاله وسه سخنرانی ویژه در آخرین روز از همایش بین المللی عمران شهری

آرش سیاری صبح پنجشنبه در حاشيه آغاز سخنرانی های ویژه نخستین همايش بين المللي عمران شهري كه از 13 اسفندماه جاری در سنندج آغاز شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، بيان كرد: دکتر تد ونچف استاد دانشگاه فنی دانشگاه کینگستون انگلستان، کاظم فخاریان عضو هیئت علمی دانشگده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و امیرحسین محوی رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد از سخنرانان ویژه صبح امروز همایش هستند.

وی با اشاره به زمان آغاز و تعداد پانل های آخرین روز همایش بين المللي عمران شهري در سنندج، عنوان کرد: بعد از سخنرانی اساتید مذکور شش پانل از ساعت 11:30 دقیقه صبح تا 15:30 عصر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در قالب پانل های آخرین روز همایش 29 مقاله در محورهای مهندسی تونل برای نواحی شهری، فن آوری اطلاعات و کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و توسعه و آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی ارائه می شود.

دبیر کمیته علمی نخستین همایش بین المللی عمران شهری از دیگر محورهای مقالاتی که در روز آخر همایش ارائه می شود را شامل محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار و بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها ، آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی و مصالح و فن آوری های نوین و مهندسی تونل برای نواحی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری و معماری و نقش آن در توسعه پایداری شهری و کنترل آلودگی در مناطق شهری ذکر کرد.

سیاری عنوان کرد: طبقه بندی زمین شناسی-ژئوتکنیکی سنندج، بررسی توسعه شهر ایلام با استفاده از سنجش از دور جهت برنامه ریزی ومدیریت شهری، بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در ساختار ندیریت شهری در شهر سنندج و تبیین نگرش انسان به محیط زیست نخستین گام در تحق توسعه پایدار شهری از جمله مقالاتی است که امروز ارائه می شود.

وی یادآورشد: بررسی روند بلایای طبیعی جهان در نیم قرن اخیر و بررسی ارتباط بین بلایای طبیعی ورشد جمعیت،تاثیر مخلوط فیبر پلی پروپیلن و آهک بر رفتار مهندسی خاک رس، معرفی یک نوع دیوار جدید بلوکی شیاری با اجرای بدون ملات و بررسی کاربرد نانو سیلیکا در بتن از دیگر عنوان مقالات قابل ارائه امروز است.

وی به عنوان مقاله خود در پانل دوم آخرين روز همايش بين المللي عمران شهري در سنندج اشاره کرد و اظهارداشت: تکنیک های مقاوم سازی دیوارهای بنایی با استفاده از کامپوزیتهای FRP به روش الحاق خارجی عنوان مقاله ای است که در پانل دوم و راس ساعت 14 ارائه می دهم.

نخستین همایش بین المللی عمران شهری با نگرش فناوری های نوین كه به همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج برگزار شد، از 13 اسفند در سنندج آغاز شده است و تا 15 اسفند ادامه می یابد.

بر اساس اعلام مسئولان و متوليان همايش بين المللي عمران شهري، قرار است كه مراسم پاياني و تقدير از ارائه دهندگان برگزيده اين همايش عصر امروز پنج شنبه برگزار شود.