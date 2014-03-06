به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه چهارشنبه در جریان ديدار با مدير عامل شركت هواپيمايي آتا با اشاره به زير ساختهاي آذربایجان غربی در صنعت هواپيمايي، افزود: از حضور سرمايه گذاران صنعت هواپيمايي در استان استقبال مي كنيم.

وی با اشاره به وجود فرودگاه هاي اروميه، خوي و در دست احداث بودن فرودگاه ماكو، اظهار داشت: وجود سه فرودگاه در آدربايجان غربي و همسايگي با سه كشور زمينه را براي حضور فعال ايرلاينها در اين استان فراهم مي كند.

استاندار آذربایجان غربی از آمادگي برخي از ايرلاين ها براي احداث آشيانه در استان خبر داد و اعلام کرد: آماده حمايت از سرمايه گذارن در اين بخش بوده ولی شركت هاي ايرلان در ايجاد خط هوايي در مسير اروميه-اربيل و اروميه-استانبول باید فعال شوند.

سعادت ادامه داد: با ايجاد منطقه آزاد تجاري ماكو و حضور فعال سرمايه گذاران در اين منطقه، نياز به توسعه صنعت هواپيمايي در استان هستيم .

مديرعامل شركت هواپيمايي آتا نیز در این دیدار از آمادگی برای سرمايه گذاري در آذربايجان غربي خبر داد و گفت: این شركت با جابجايي يك ميليون و 800 هزار مسافر در سال جاري چهارمين ايرلاين فعال كشور است.

يونس دقيق كيا با اشاره به روند توسعه شركت، با بیان اینکه سرمايه گذاري در اروميه و اردبيل از اولويت هاي اين شركت بوده و آماده ايجاد پايگاه و ورود هواپيما با بيس اروميه هستيم، براي ايجاد خط هوايي اروميه اربيل و اروميه استانبول و برعكس از فرودگاه اروميه اعلام آمادگي کرد.

