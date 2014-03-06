به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری دیشب در جلسه شورای شهر اردبیل و بررسی طرح ها و مصوبات اضافه کرد: این اعتبار از محل بودجه شهرداری و در قالب سازمان فرهنگی و ورزشی اختصاص خواهد یافت.

وی طرح راهیان نور را یکی از بهترین فعالیت های فرهنگی در کشور دانست و تصریح کرد: ارتباط نسل جدید با فرهنگ جبهه و جنگ و ایثار و شهادت، جاری شدن یاد شهدا در جامعه و... از اهداف طرح راهیان نور بوده که بسیار ارزشمند و تحقق آن ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه در این راستا سالانه بودجه قابل توجهی از سوی شهرداری برای توسعه این برنامه فرهنگی تخصیص می یابد، ادامه داد: سال گذشته رقم مساعدت شهرداری به طرح راهیان نور پنج میلیارد ریال بود که امسال 200 میلیون ریال به این رقم اضافه شد.

وی با اشاره به تداوم برنامه های حمایتی شورا و شهرداری اردبیل متذکر شد: البته در جلسه اخیر بنا شد که استانداری اردبیل نیز به دلیل حمایت های ویژه شهرداری از طرح های فرهنگی رقمی مازاد بر تخصیص سالانه به این سازمان تخصیص دهد.

همچنین در بخشی از این جلسه در خصوص حمایت مادی و معنوی شورا و شهرداری اردبیل از آئین نکوداشت استاد عاصم اردبیلی شاعر و ادیب استان تصمیماتی اتخاذ شد که براین اساس اعضاء شورا با اهداء هدایای مادی به این شاعر موافقت کردند.

یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر اردبیل با موافقت از حمایت های مادی و معنوی شورا و شهرداری از پیشکسوتان هنرمند استان تاکید کرد: شخصیت این شاعر و ادیب فرامرزی بوده و در حوزه ادبیات و شعر یکی از مفاخر استان محسوب می شود و باید در این خصوص حمایت های ویژه ای صورت گیرد.

ذکی الله خوشبخت تقدیر شورا از این هنرمند را در واقع تکریم و تقدیر از سوی مردم دانست و عنوان کرد: هنرمندان این استان در طول حیات خود معمولا مورد تقدیر قرار نمی گیرند، بنابراین تقدیر از عاصم باید در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه هرچقدر از این شاعر اردبیلی به صورت مادی تقدیر شود باز هم ناچیز است، ابراز امیدواری کرد که تمام نهادها و سازمان های فرهنگی و اجتماعی استان در این برنامه مشارکت کنند.

یکی دیگر از اعضاء شورای شهر اردبیل نیز در این خصوص با بیان اینکه درخواست های حمایتی از شورا و شهرداری بیشتر شده است، تاکید کرد امسال وضعیت مالی شهرداری مطلوب نبوده و باید با توجه به این وضعیت حمایت ها صورت گیرد، چراکه ممکن است شهرداری حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکل مواجه شود.

سالار شاکر یادآور شد: افزایش درخواست حمایت ها از سوی شورا و شهرداری در حالی است که طرح های شورا به عنوان نیاز اساسی شهری و بدون هزینه در نهادهای مختلف معطل و سرنوشت نامشخصی پیدا می کنند.

وی با انتقاد از این بی توجهی نهادهای استان نسبت به طرح های شهری اولویت دار متذکر شد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیشتر از 10 طرح ارائه شده بی پاسخ مانده است.