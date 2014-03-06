به گزارش خبرنگار مهر، سید امین یوسفی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، افزود: پرستاری یکی از مشاغل سخت و طاقت فرساست که اجر و پاداش واقعی آن را تنها خداوند می دهد.

وی با اشاره به اینکه 200 پرستار در این بیمارستان به مردم خدمت رسانی می کنند، اظهار داشت: از این تعداد 7 پرستار در اتاق عمل، 18 پرستار در بخش بیهوشی و 30 ماما به فعالیت مشغول هستند.

یوسفی با بیان اینکه رعایت حقوق پرستاران و پرسنل از طرف مراجعین بسیار ضروری است، اضافه کرد: مراجعین محترم در هنگام مراجعه به بیمارستان باید ضمن احترام به حقوق پرستاران، با صبر و حوصله به پرسنل و پزشکان اجازه ارائه خدمات به بیماران را بدهند.

وی با اشاره به اینکه پرستاری از جمله مشاغلی است که شب و روز نمی‌شناسد و تحمل سختی ‌های این کار برای بسیاری ناممکن است، تصریح کرد: پرستاران افرادی صبور، انسان دوست و با عاطفه هستند که از لحظه لحظه زندگی خود برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کنند.

سرپرست بیمارستان امام خمینی در پایان این بازدید از تجلیل از سپیدپوشان عرصه بهداشت و درمان این بیمارستان در روز پرستار خبر داد.