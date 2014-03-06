به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان اظهار داشت: تقویت و حمایت از ایده ها و هنر زمینه ساز تقویت و ایجاد بسترهای توسعه فرهنگی در جامعه است.

وی با اشاره به لزوم توسعه و تقويت زيرساخت براي ارتقاء سطح فعاليت هاي فرهنگي و هنري در استان كردستان افزود: حمایت و فراهم ساختن بسترهای لازم برای تامين نیاز هنرمندان جوان و نوجوان استان از جمله سیاست ها و اهداف از پیش تعین شده حوزه هنری است.

رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: خوشبختانه با احداث و بهره‌ برداری از پردیس سینما بهمن سنندج زمینه برگزاری برنامه ‌های مختلف با مشارکت هنرمندان، نویسندگان و شعرا در استان فراهم شده است و این امر خود در توسعه و ترویج هنر در بین آحاد جامعه نقش بسزایی را ایفا می کند.

مرادی یادآور شد: کشف، جذب و پرورش استعداد های هنرمندان از مهم‌ ترین اولویت‌ های کاری حوزه هنري كردستان به شمار مي رود چرا كه پرورش این هنرمندان برای خلق آثار فاخر و در تراز انقلاب با جدیت خاص و بهره‌ گیری از امکانات و ظرفیت‌ های موجود دنبال می ‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد بسترها و ظرفیت ‌های لازم برای حضور هنرمندان استان در جشنواره‌ های استانی و ملی از دیگر اهداف حوزه هنری است.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به این مطلب که استقبال هنرمندان جوان و نوجوان از این جشنواره نوید بخش حرکت ها بزرگ هنری در اين استان است، گفت: انتظار می رود با برنامه ریز های لازم سال آینده هنرمندانی توانمند با آثاری بیشتر در جشنواره های استانی و کشوری شرکت کنند.

مرادی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر حضور هنرمندان و اهل قلم استان در جشنواره‌ های کشوری کم ‌رنگ است که باید در سال آینده تحول عظیمی در این حوزه صورت بگیرد و توانایی های هنرمندان استان در کشور معرفی شود.

وی افزود: حوزه هنری با توجه به رسالتی که دارد آمادگی لازم را برای حمایت از هنرمندان توانمند، خلاق و متعهد به ارزش‌ های دینی و انقلابی دارد.

رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: برنامه ‌ریزی برای حمایت از هنرمندان و تلاش در راستای ایجاد بسترهای لازم به منظور ارتقا و شکوفایی استعداد های جوانان و نوجوانان از مهم ‌ترین اولویت ‌های حوزه هنری در سال آینده است.

مرادی یادآور شد: به یاری خداوند متعال در سال جاری سه مجموعه از نویسندگان متعهد استان با حمایت حوزه هنری توانستند آثار خود را به چاپ برسانند و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و حمایت های لازم از نويسندگان در سال آینده شاهد چاپ بیشتری از آثار هنرمندان استان باشیم.

وی ادامه داد: شعر به عنوان یک ثروت ملی است و باید از این ثروت ملی در راستای اعتدال، اخلاق، عدالت، مکارم انسانی و کرامات استفاده کرد.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: در سال‌ جاری برنامه‌ های قابل توجهی از جمله برگزاری جشنواره‌ بین ‌المللی فیلم فجر، جشنواره فیلم 100 و جشنواره فیلم حسنات در پردیس سینما بهمن برگزار شده که با استقبال خوب علاقمندان و عموم روبه ‌رو بوده است