بانک اطلاعاتی خیرین مسکن ساز اردبیل تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پورجم شامگاه چهارشنبه در حاشیه آیین تجلیل از خیرین و نیکوکاران اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در بانک اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات شخصی خیرین، میزان مشارکت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز درج خواهد شد.

وی اجرای این مهم را در راستای ساماندهی خیرین مسکن ساز ضروری عنوان کرد و افزود: کمیته برنامه ریزی و فرهنگی در نظر دارد علاوه بر این بانک اطلاعاتی افراد نیازمند به مسکن را نیز تهیه کند.

پورجم اضافه کرد: در این مجموعه بانک اطلاعاتی کسانی که از طریق انجمن خیرین صاحب مسکن شده اند، نیز جمع آوری خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این امور دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد متقاضیات مسکن نیز توسط کمیته فرهنگی انجمن ساماندهی خواهد شد.

مسئول کمیته برنامه ریزی و فرهنگی انجمن خیرین مسکن ساز استان اجرای بهینه این طرح را در سایه تعامل سایر کمیته ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با انجمن خیرین دانست و خواستار همکاری دستگاه ها در تکمیل سامانه اطلاعاتی این مجموعه شد.