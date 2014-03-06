به گزارش خبرنگار مهر، میثم علیزاده صبح پنجشنبه در بازدید از این اثر تاریخی اظهار داشت: در هفت کیلومتری شهرستان مهران تپه چغا آهوان وجود دارد و قدیمی ترین اثر شهرستان است.

علیزاده افزود: تپه چغا آهوان بیش از هفت هزارسال قدمت دارد و این تپه متعلق به دوران روستانشینی جدید است.

وی اضافه کرد: تپه چغاآهوان به خاطر خاک حاصلخیز و رودخانه های کنجان چم وگاوی بستر مناسبی برای ساخت سفال شده است و دارای 9 فاز معماری است.

این مسئول اظهار داشت: این تپه نزدیک به سه هزار سال محل ساخت سفال بوده و به خاطر نزدیکی به بین النهرین سفال ها به مناطق همجوار صادر می شدند.

وی تصریح کرد: در ایام نوروز شهرستان مهران میزبان هزاران نفر از سراسر کشور در قالب کاروانهای راهیان نور است که مناطق عملیاتی شهرستان بازدید می کنند.

وی بیان داشت: شهرستان دارای مناطق عملیاتی مهم و متعدد از دوران جنگ تحمیلی است و همچنین شهرستان دارای آثار طبیعی مثل غار زینه گان و آثار معنوی مثل امامزاده علی صالح است.