به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان ورزش زورخانه ‌ای استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ورزش زورخانه ای با فرهنگ و ادب مردم کردستان با توجه به پیشینه ای که دارد عجین شده است و استفاده از این ظرفیت سلامت را در جامعه به دنبال دارد.

وی با اشاره به این مطلب که ورزش در کاهش جرایم در جامعه نقش بسزایی دارد، افزود: سلامت جامعه در گرو سلامت روح و جسم است و ورزش می تواند در تحقق جامعه ای سالم و عاری از هر گونه جرمی نقش بسزای داشته باشد.

رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه سخنان خود در اين نشست بیان کرد: تقویت اینگونه ورزش ‌ها با توجه به نقش بازدارنده‌ ای که در خصوص پیشگیری از آسیب‌ ها و افزایش سلامت اجتماعی دارد یک امر ضروری است.

گروسی با اشاره به این مطلب که کردستان مهد ورزشکاران نام آور در عرصه ورزش زورخانه اي است، یادآور شد: الگو گیری از پهلوانان نامی که در اخلاق و منش پهلوانی سرآمد بودند در بین جوانان ضروری است و به همينت دليل بايد مسئولان و متوليان در اين حوزه از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود استفاده كنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دشمن به دنبال ضربه زدن به ارزش ها و جوانان انقلاب است و نیاز داريم با سوق دادن جوانان به ورزش به ویژه ورزش پهلوانی که عجین شده با ارزش های اسلامی است توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به لزوم ترويج مسائل اخلاقي و ديني در تمامي رشته هاي ورزشي در سطح جامعه گفت: ورزشکاران این مرزو بوم باید در کنار پرداختن به ورزش جسمانی به تقویت و سازندگی روح خود نیز با گرایش به اینگونه رشته‌ ها مبادرت ورزند.

در این مراسم احکام رؤسای هیئت پهلوانی و ورزش‌ های زورخانه ‌ای شهرستان‌ کامیاران به "اسماعیل بابویه" و موچش به "مظفر ساعد موچشی" تحویل داده شد.

در این مراسم همچنين از دو پیشکسوت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ ای استان کردستان به نام‌ های "سید صالح سید الشهدایی" و "حسین دیوانی" با اهدای لوح‌ های تقدیر و جوایزی تقدیر به عمل آمد.