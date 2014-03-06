به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فروش گروه سامان شامگاه چهارشنبه درحاشیه برگزاری همایش فرشتگان کوچک اظهار داشت: با توجه به اینکه هزنیه جاری کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی و مراکز خیریه پرداخت می شود اما این واقعیت وجود دارد که این بچه ها بعد 18 سال همانند دیگر فرزندان باید به تنهایی در این جامعه زندگی کنند، عدم وجود حمایت گر مناسب گاها سبب خواهد شد تا این کودکان دچار معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد شوند.

سید مسعود رضوان افزود: این ایده طرح فرشتگان کوچک توسط یکی از همکاران ما در بیمه سامان آتیه سازان شعبه بابل عنوان و در شعبه مطرح شد و به صورت طرح ،مورد پذیرش قرار گرفت.

این مسئول اذعان داشت: اجرا این طرح تنها با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست در آستانه سال نو صورت گرفته و هدف تبلیغی برای ما نداشته است و هر سال در همین تاریخ به مناسبت جشن نیکوکاری برای کودکان یتیم برگزار خواهد شد.

وی ساخت مدرسه، سرپرستی 22کودک یتیم را در از جمله اقدامات خیرخواهانه یانک سامان اتیه سازان شعبه بابل برشمرد و گفت: امروز نیزب یمه عمر 10 کودک یتیم رابه عهده گرفته است.

مدیر فروش گروه سامان اظهارداشت: کل هزینه این همایش توسط خود بانک سامان آتیه سازان شعبه بابل پرداخت گردیده و هیچگونه حمایتی از هیچ ارگان دولتی نشده است.

وی با انتقادشدید از عدم حضور مسئولان بابل دراین همایش اذعان داشت: این انتظار می رفت که حضور مسئولان دراین همایش باعث شادی کودکان، تقویت روحیه خیرین وایجاد انگیزه برای برگزارکنندگان این همایش باشد بدون اینکه کسی انتظار کمکی از سوی آنها داشته باشد.

رضوان ضمن تقدیر از حضور امیری رئیس اداره ورزش و جوانان بابل عنوان کرد: حضور این مدیر ارزشی در این همایش سبب تقویت روحیه برای ما شده که گذشته از آن هزینه یک سرویس کامل لباس ورزشی 10 کودک یتیم را نیز به عهده گرفته است.

رضوان گفت: یک گروه هشت نفره دربرگزاری این همایش تلاش بی وقفه ای داشتند که نتیجه آن سبب شادی کودکانی شد که آن را با هیچ چیز مادی در دنیا عوض نخواهیم کرد.

این مسئول خطاب به خیرین متذکر شد: تقاضای ما از خیرین این است که در عصر جدید به دنبال ایده وعمل خیر جدید باشند امروز انجام عمل خیرخواهانه نیازمند راه نوین است وتامین آتیه این فرزندان حتی از ساخت مدرسه نیز مهم تر است.