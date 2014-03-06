مذاکره برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر آخونداف شامگاه چهارشنبه در ديدار با استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اینکه دوستی تاریخی ملت های ایران و آذربایجان، عامل اساسی در توسعه مناسبات است، افزود: سطح روابط اقتصادی و تجاری باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان، مشترکات فرهنگی و خویشاوندی های نزدیکی با هم دارند که در طول تاریخ ادامه داشته، اظهار داشت: مسئولان دو کشور می توانند با بهره گیری از این دوستی تاریخی، زمینه ارتقای روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف را به خوبی فراهم کنند.

سفیر جمهوری آذربایجان در ایران با اعلام اینکه این کشور در زمینه توسعه روابط مصمم است، عنوان کرد: مذاکره بیشتر برای ارتقای مبادلات اقتصادی و تجاری میان دو طرف ضروری بوده که یکی از مهمترین عوامل تحقق این امر، توجه بیشتر به قراردادهای منعقد شده بین دو کشور است.

آخونداف از سفر قریب الوقوع معاون وزیر خارجه ایران به جمهوری آذربایجان خبر داد و افزود: در این سفر که من نیز همراه ایشان خواهم بود، مناسبات دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد که امیدواریم نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به بحران درياچه اروميه، یادآور شد: اين مشكل موجب ايجاد خسارت هاي جبران ناپذير به محيط زيست در منطقه شده و اين يك بحران جهاني است كه اميدواريم با همفكري و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي ويژه مشكل اين درياچه نيز حل شود.

وي همچنين با اشاره به قابليت هاي ويژه آذربايجان غربي ، اين استان را يكي از استانها شاخص جمهوري اسلامي ايران دانست و با اشاره به مشتركات فرهنگي و اجتماعي و مذهبي دو كشور ، اظهار داشت: این دیدار صمیمی نشان داد که مناسبات بین دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد .

