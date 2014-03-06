به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه چهارشنبه به صورت سر زده با حضور در برخی از مراکز خدماتی و همچنین بازدید از مناطق مختلف شهر زاهدان نیاز ها و روند ارایه خدمات را در این شهر از نزدیک بازدید و مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید استاندار با حضور در اورژانس بیمارستان خاتم الاانبیاء زاهدان بدون هماهنگی قبلی و در گفتگو با بیماران و پرسنل این بیمارستان کیفیت خدمات رسانی و چگونگی ارایه خدمات به شهروندان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید شبانه که بدون هماهنگی قبلی و حضور مدیران انجام شد همچنین استاندار با حضور در تعدادی از مکان های تفریحی امکانات موجود در پارک ها و فضاهای شهری مورد استفاده شهروندان را مورد ارزیابی قرارداد.

گفتنی است در این دیدار شبانه همچنین مولفه های امنیتی، حضور گشت های پلیس، پاکیزگی شهر، وضعیت خیابان ها و نیازهای شهروندان زاهدانی از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.