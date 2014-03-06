نمایشگاه بهاره مهدیشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (بهاره) در راستای تنظیم بازار و تهسیل در توزیع کالاهای مورد نیاز شهروندان در شهرستان مهدیشهر شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان در سالن شهید رجایی افتتاح شد.

در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت 800 متر مربع برپا شده است 37 غرفه، 20 عنوان کالای مورد نیاز شهروندان را عرضه خواهند کرد.

در نمایشگاه بهاره امسال مهدیشهر پوشاک، کیف و کفش، آجیل، خشکبار، شیرینی، مواد پروتئینی و ... با 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه شده است.

این نمایشگاه صبح ها از ساعت9:30 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 21 از چهاردهم اسفندماه لغایت 23اسفندماه در محل سالن شهید رجایی جنب هتل سنگسر به روی علاقه مندان گشوده است.