به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی شامگاه چهارشنبه در همایش نقش مهندسین در توسعه زیرساخت هاي کشور كه به ميزباني دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات كردستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش مهندسین در توسعه کشور نیاز است برنامه ای مدون و جامع در خصوص ارتقاء دانش فنی مهندسین کشور اجرا شود چرا كه متاسفانه در حال حاضر ضعف دانش فني و در اين حوزه مشهود است.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار مهندسین در ارتباط با جان و مال شهروندان، افزود: باید قانونی تنظیم شود تا مهندسین و متوليان امر که دانش کافی برای ساخت و ساز ندارند اجازه ساخت و ساز را نداشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون نظام مهندسی از سال 74 در کشور تدوین شد و هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این قانون با هدف تقویت بیشتر نظام مهندسی در دست بررسی است.

علوی یادآور شد: متاسفانه دخالت دستگاه های متعدد در حوزه نظام مهندسی ضعف بزرگی است که کریبانگیر مردم می شود و موازی کاری های متعدد و دخالت های نابجا موجب به حاشیه رانده شدن دستگاه های تخصصی مانند نظام مهندسی شده است.

وی نبود یک دستگاه منسجم که به صورت دقیق و شفاف بتواند در حوزه عمران فعالیت و نظارت کند را ضعف دیگر این حوزه در كشور دانست و ادامه داد: باید یک دستگاه منسجم و قوی در این رابطه فعال شود تا از موازی کاری جلوگیری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ساختمان های در کشور بنا می شود که در برابر زلزله و هر گونه حادثه اي ديگر مقاوم نیستند و به لحاظ داخلی نمای زیبایی ندارند و در جاهای صعب العبور احداث می شوند.

علوی با اشاره به ضعف هاي جدي كشور در حوزه مسائل عملي ساخت و ساز اظهار داشت: اصلی ترین مشکل مهندسین کشور این است که در بحث تئوری آموزش دیده اند و به لحاظ مباحث تحقیقاتی و عملی هیچ دانشي ندارند.

وی افزود: باید در کشور شیوه ارائه آموزش به ویژه در رشته های چون معماری و پزشکی تغیر داده شود و باید بیشتر به سمت آموزش های عملی و پژوهشی برویم تا دانش آموز و دانشجویان خلاق و مبتکر پرورش یابند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در اين نشست علمي و تخصصي بیان کرد: در کشور 44 هزار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که 16 میلیون نفر را در خود جای داده است.

علوی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر 74 هزار هكتار بافت فرسوده در کل ایران وجود دارد که این مسئله نگران ‌کننده است، یادآور شد: متاسفانه ساختمان های احداث شده به دلیل مقاوم نبودن با زلزله چهار ریشتری فرو می ریزند و جان و مال مردم در یک لحظه نابود می شود.

وي در پايان ضمن تاكيد بر لزوم برنامه ريزي براي مديريت اين حوزه يادآور شد: ساماندهي بافت هاي فرسوده علاوه بر اينكه قدم مثبتي در راستاي حفاظت از جان و مال مردم است، مي تواند در راستاي رسيدن به توسعه مناطق شهري در كشور موثر و مفيد باشد.