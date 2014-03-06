باقر سليمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم واليبال ميزان خراسان عصر جمعه 16 اسفند ماه جاري در مرحله نهايي سوپر ليگ واليبال كشور در مقابل تيم متين ورامين يك بازي مهم و حساس برگزار خواهد كرد.

وي افزود: مربي تيم واليبال ميزان خراسان گفت: تيم واليبال متين ورامين متشكل از تعدادي از بهترين بازيكنان ملي پوش كشومان است و اين تيم براي قهرماني بسته شده اما بازيكنان هم دست و پا بسته نيستند و براي برد وارد ميدان مسابقه با متين ورامين خواهند شد.

سليمان نژاد بيان كرد: حضور يك مربي كار بلد در كنار بازيكناني مانند موسوي، نيكولوف، محمودي و معروف از تيم حريف ميزان در مسابقه عصر فردا يك تيم بسيار خوب ساخته اما تيم ما بايد براي رسيدن به هدفش بر روي توانايي هاي خودش تكيه كند.

وي همچنين به ادامه مصدوميت هادي مباشري و رحمان داوودي اشاره و بيان كرد: هر دو بازيكن ملي پوش ميزان از ناحيه مچ پا دچار مصدوميت هستند و بعيد مي دانم به مسابقه فردا برسند.

مسابقه تيم هاي واليبال ميزان خراسان و متين ورامين در چارچوب مرحله نهايي ليگ برتر واليبال كشور ساعت 16 جمعه 16 اسفند ماه جاري در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود.