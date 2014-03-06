به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی چهارشنبه شب در دیدار با وزیر نیرو به اهمیت موضوع بحث انرژی پرداخت و گفت: به برکت دولت جدید شرایط استان بر مبنای صمیمت و وحدت است و ائمه جمعه نیز با مسئولان استان همراه اند.

وی ادامه داد: امروز یک مقطع بی نظیر برای سرمایه گذاری در کرمان است و محور وحدت همه مسئولان استان، ولایت فقیه است و ملت ایران نیز همه ولایت پذیر هستند.

رزم حسینی تصریح کرد: در استان کرمان همه تابع ولایت فقیه است و ما امروز بر مبنای الگوی اسلامی و ایرانی به دنبال سرمایه برای استان هستیم.

وی وفاق و همدلی بین مسئولان استان را فرصتی استثنایی برای رشد و پیشرفت کرمان اعلام کرد و گفت: باید زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر در استان فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به مشکل کم آبی این استان به عنوان نخستین و مهمترین مانع در مقابل پیشرفت استان اشاره کرد و ادامه داد: البته برای بهینه سازی و بهره وری در استان کارهایی در حال انجام است و انتقال آب از دریای عمان نیزمطرح شده که یک امر ضروری است.

وی به ظرفیت معادن در استان اشاره کرد و افزود: ظرفیت استان کرمان در بحث فولاد 17 میلیون تن تولید فولاد است که در حال حاضر این مقدار 10 میلیون تن است .

کرمان نیازمند 5000 مگابایت انرژی است

رزم حسینی همچنین به نیازمبرم استان در بحث انرژی اشاره کرد و افزود: استان کرمان نیازمند پنج هزار مگابایت انرژی است.

وی همچنین به کمبود آب در شمال و جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: وضعیت آب در شمال استان با بحران جدی روبروست و موجب مهاجرت شده است.

کاهش 30 درصدی تولید پسته در کرمان

استاندار کرمان به کاهش 30 درصدی تولید پسته در سالجاری استان اشاره و تصریح کرد: تولید پسته در سالجاری به 100 هزار تن رسیده است که روند تولید آن کاهش داشته است.

وی به طرح های دولت های گذشته برای تامین آب استان کرمان اشاره کرد و ادامه داد: باید بحث تامین آب استان در دولت جدی به صورت عملیاتی پیگیری شود.

وی به ظرفیت های عظیم استان کرمان در بخش معادن اشاره کرد و گفت: استان کرمان نیارمند تامین آب مورد نیاز صنایع نیز است.

وی گفت: جنوب استان نیز در زمینه محصولات کشاورزی می تواند بخش عظیمی از محصولات استان را تامین و حتی در این زمینه صادرات داشته باشد.

وی ادامه داد: 200 میلیارد تومان نیاز مبرم استان در بحث مسائل ضروری است که دو هزار و 500 میلیارد تومان نیز برای پروژه های نیمه تمام نیاز است که بحث برق نیز در این زمینه جداست.