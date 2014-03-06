محمود مظفر صبح پنجشنبه در حاشیه بر گزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز در استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای جذب و ساماندهی جوانان و نوجوانان و سایر اقشار جامعه طرح امین و یاوران نماز در کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح یاوران نماز ترغیب نوجوانان و جوانان به سمت نماز است، ابراز داشت: افرادی که قرار است به عنوان یاوران نماز در کشور فعالیت کنند باید یک سری از کلاس های مقدماتی، تکمیلی و مهارتی و کلاس های تشکیلاتی را از سوی ستاد اقامه نماز کشور بگذرانند.

مشاور عالی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه سخنانش بیان داشت: هر کدام از این افراد و یاوران نماز در بخش های مختلف مانند مدرسه، انجمن های هنری، مساجد و حسینیه ها، کانون های فرهنگی و غیره برای ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان به نماز فعالیت می کنند.

مظفر با بیان اینکه یاوران نماز در زمان نماز های روزانه افراد را به سمت نماز اول وقت و نماز جماعت ترغیب می کنند، ابراز داشت: یاوران نماز علاوه بر ترویج فرهنگ نماز در جامعه به کمک طلبه ها در روستا ها رفته تا آنها در آموزش های لازم در رابطه با نماز کمک کنند و فعالیت های متنوعی را در بخش های مختلف انجام می دهند.

مشاور عالی رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه یاوران نماز نماز اول وقت، نماز حماعت و نماز در مساجد را در جامعه نهادینه می کنند، عنوان داشت: برای سال نخست اجرای طرح یاوران نماز 400 هزار نفر یاور نماز آموزش می بینند.

مظفر با بیان اینکه این طرح برای یک مدت سه ساله برنامه ریزی شده است، ابراز داشت: در سال های بعدی نیز 300 هزار نفر آموزش می بینند و یاوران نماز در گروه های مختلف مانند کودکان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برای نهادینه کردن فرهنگ نماز در جامعه و ترغیب جوانان به نماز فعالیت می کنند.