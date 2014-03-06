انتقاد تاجگردون از وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه غلام مرضا تاجگردون به دکتر فانی آمده است: پیرو مذاکرات و مکاتبات متعدد در خصوص پاداش مناطق محروم فرهنگیان متاسفانه اقدام لازم و بایسته توسط آن وزارتخانه صورت نپذیرفته است. روند کار مجدد به استحضار می رسد و درخواست اقدام عاجل دارد. درصورت عدم اقدام، اینجانب و دیگر نمایندگان ناگریز به انجام تکالیف قانونی خود هستیم.

در سالهای گذشته وزارتخانه دلیل عدم پرداخت فرهنگیان عزیز مناطق محروم را نبود اعتبار دانستند که این موضوع در بودجه 92 و با پیشنهاد اینجانب و جمعی، دو هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شد.

مراحل کارشناسی احکام صورت پذیرفت و مستندات در اختیار مسئولین ذیربط قرار گرفته است.

تخصیص به دستگاه مربوطه ابلاغ گردید و متاسفانه آن وزارتخانه تلاشی در جهت دریافت تخصیص به عمل نیاورده است.

در این مدت هرچه تلاش کردیم نتیجه نداد و متاسفانه در یکی دو هفته گذشته معاونت پشتیبانی آن وزرتخانه با بی احترامی این موضوع مهم را بی اهمیت تلقی کرده و سر باز می زند.

فرهنگیان استان به اعتماد نمایندگان مجلس و مسئولین استان امیدوار و دست به اعتراض نزده اند(البته تاکنون).

اکنون وظیفه دارم درصورتیکه در هفته آینده موضوع پرداخت آغاز نگردد ضمن انجام تکالیف قانونی نسبت به طرح موضوع در محاکم قضایی اقدام نمایم.