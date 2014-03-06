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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

طی نامه ای/

انتقاد تاجگردون از وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

انتقاد تاجگردون از وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش، از عدم پیگیری و پرداخت پاداش مناطق محروم فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه غلام مرضا تاجگردون به دکتر فانی آمده است: پیرو مذاکرات و مکاتبات متعدد در خصوص پاداش مناطق محروم فرهنگیان متاسفانه اقدام لازم و بایسته توسط آن وزارتخانه صورت نپذیرفته است. روند کار مجدد به استحضار می رسد و درخواست اقدام عاجل دارد. درصورت عدم اقدام، اینجانب و دیگر نمایندگان ناگریز به انجام تکالیف قانونی خود هستیم.

در سالهای گذشته وزارتخانه دلیل عدم پرداخت فرهنگیان عزیز مناطق محروم را نبود اعتبار دانستند که این موضوع در بودجه 92 و با پیشنهاد اینجانب و جمعی، دو هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شد.

مراحل کارشناسی احکام صورت پذیرفت و مستندات در اختیار مسئولین ذیربط قرار گرفته است.

تخصیص به دستگاه مربوطه ابلاغ گردید و متاسفانه آن وزارتخانه تلاشی در جهت دریافت تخصیص به عمل نیاورده است.

در این مدت هرچه تلاش کردیم نتیجه نداد و متاسفانه در یکی دو هفته گذشته معاونت پشتیبانی آن وزرتخانه با بی احترامی این موضوع مهم را بی اهمیت تلقی کرده و سر باز می زند.

فرهنگیان استان به اعتماد نمایندگان مجلس و مسئولین استان امیدوار و دست به اعتراض نزده اند(البته تاکنون).

اکنون وظیفه دارم درصورتیکه در هفته آینده موضوع پرداخت آغاز نگردد ضمن انجام تکالیف قانونی نسبت به طرح موضوع در محاکم قضایی اقدام نمایم.

 

کد مطلب 2250461

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