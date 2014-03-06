هیئت مذهبی بدون قرآن و روحانی سرانجامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی شامگاه چهارشنبه در همایش حماسه زینبی و همچنین آئین افتتاح مجمع ذاکرین اهل بیت(ع) استان زنجان بستر و زمینه موجود در هیات مذهبی را بستر مناب برای از پاسخگویی به شبهات جوانان عنوان کرد و گفت: حضور روحانیون و علمای دینی در هیات مذهبی یک ضرورت مهم و اثرگذار است و مادحین و ذاکرین اهل بیت(ع) باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور روحانیون در هیئت مذهبی برای پاسخگویی به شهبات و سوالات جوانان و حاضرین نقش اساسی در گرایش هرچه بیشتر افراد به هیئت ها دارد افزود: برخی شبهات و سوالت برای جوانان وجود دارد که باید تلاش کنیم این سوالات در بستر مناسب و در چارچجوب خاص و منطقی جواب داده شود.

حجت الاسلام خدایی با تاکید بر اینکه نباید واقعیت را انکار کرده و مانع از بیان شبهات توسط جوانان شویم ادامه داد: اگر شبهات توسط روحانیون و علمای دینی و در داخل مجالس اهل بیت(ع) پاسخ داده نشود تهدیدهای همانند ماهواره زمینه نفوذ در افکار جوانان را پیدا می کند و جوان برای یافتن جواب جواب سوالات و شبهات خود به وسی ماهواره و شبکه های ضد اسلام و شیعه می روند.

حجت الاسلام خدایی برنامه ریزی علمی و فرهنگی را برای فعالیت های هیات مذهبی مورد تاکید قرار داد و افزود: باید برنامه ریزی های در هیات مذهبی به گونه ای باشد که اثر بخشی و نتیجه گیری مطلوب را داشته باشد و احکام اسلام و دین در این هئیات مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: هیئت مذهبی به عنوان دانشگاه اهل بیت(ع)تنها دانشگاه های است که همه رده های سنین و اقشار جامعه در آن حضور دارند و با هم در یک صف برای اباعبدالله(ع) و اهل بیت(ع) عزاداری می کنند.

حجت ا الاسلام خدایی با بیان اینکه عشق و اردات به اهل بیت(ع)و محبت به این خاندان همه را جذب می کند افزود: عشق و اردات اهل بیت(ع) فتنه ها و توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی با یادآوری فتنه سال88، حضور هیئتهای مذهبی را در صحنه عامل تعین کنندتنهه و اساسی در خاموش کردن فتنه عنوان کرد وافزود: مادحین و هیات مذهبی باید در همه عرصه ها حضور جدی و اثرگذار داشته باشند و نقش خود را ایفا کنند.

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه دشمن امروز به نقش مهم و اثرگذار مادحین و هیات مذهبی در مقابله با توطئه های دشمنان و بسیج جامعه برعلیه آنان پی برده است افزود: هیات مذهبی و مادحین باتوجه به حساسیت جایگاه خود باید مراقب و هوشیار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، برگزاری جلسات قرا« در هیات مذهبی را مورد تاکید قرذار داد و افزود: قران جوابگو و مقابله کننده با فتنه ها و توطئه های دشمنان است.