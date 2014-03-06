استقرار 33 گروه راهداری نوروزی در محورهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله عباسی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، برقراری ترافیک روان و ایمن را از جمله اهداف طرح راهداری نوروزی بیان کرد و گفت: 387 راهدار در قالب 30 راهدارخانه و کانکس و چادر سیار به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه، نظارت و کنترل و انجام فعالیتهای راهداری از دیگر خدمات است اظهار داشت: زیباسازی حریم راهها، نصب تابلوهای فلورسنتی، بهبود وضعیت حفاریها و ساماندهی نقاط پرحادثه از دیگر فعالیتهایی است که انجام شده است.

به گفته عباسی، طرح راهداری نوروزی برای استقبال از مسافران استان در سطح راههای منطقه بویژه شریانهای اصلی کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر اجرا می شود.

سید حمید حسینی مسئول روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران از تولید مستند تلویزیونی در زمینه انعکاس عملکرد این اداره کل در ایام نوروز خبر داد و گفت: آشناسازی افکار عمومی با دستاوردهای اداره کل از جمله اهداف بوده است.

وی با اشاره به ساخت مستند راه و سفر بیان داشت: در این برنامه، تلاشهای راه و شهرسازی به تصویر کشیده شده است.