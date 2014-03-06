به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کلینی شامگاه چهارشنبه در همایش هم اندیشی مدیران صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی در هتل پارس تبریز با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها چراغ راهی است برای رهایی از این تاریکی که باید همه مسئولان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان دست به دست هم دهند تا از این رکود خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه تلاش های دولت در این مدت فعلا نتیجه ای نداده است، گفت: علی رغم تمام تلاش ها ولی هنوز صنعت به گل نشسته نجات نیافته است که این را در جلسه مشترک با وزیر صنایع نیز گوشزد کردیم.

کلینی با بیان اینکه صنعت آشامیدنی در کشور نقش مهم و تاثیر گذاری از لحاظ سودآوری دارد، افزود: مشکلات این صنعت بنا به اهمیتی که دارد، مشهود است و امید می رود این مشکلات مخصوصا در آذربایجان حل شود.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش بیش از حد قیمت تولیدات یکی از مشکلات واقعی صاحبان این صنایع است، گفت: صادرات آبمیوه در مدت یک سال چنان جایگاهی را در بازارهای جهانی بدست آورد که برزیل آن را در 15 سال بدست آورده است.

کلینی با تاکید بر اینکه افت این صنعت باعث وارد شدن ضرر و زیان به کشاورزان نیز می شود، ادامه داد: این صنعت روزهای آخرش را سپری می کند ویکی از دلایل آن مربوط به طوفان های نمکی می شود که بر درصد سدیم میوه جات تاثیر گذاشته و آن را غیر قابل استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه دود طوفان های نمک به چشم صاحبان صنایع آبمیوه و نوشیدنی هم می رود، گفت: درصد سدیم باید نزدیک به 25 باشد که در آذربایجان شرقی نزدیک به 70ppm است.

کلینی با اشاره به اینکه حمایت های دولت از این بخش باعث رشد تولیدات کشاورزی و افزایش رغبت کشاورزان می شود، گفت: با توجه به اینکه صنایع آبمیوه میوه هایی پا درختی را خریداری می کند انتظار داریم دولت در تغذیه رایگان همیار شرکت ها و کارخانجات باشد.