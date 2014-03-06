دشمن به دنبال اسلام غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری شامگاه چهارشنبه در همایش بصیرت و ولایت ابراز داشت: گمان نکنید دشمنی قدرت های غربی به خاطر سلاح هسته ای است چرا که ما در کشور این سلاح ها را حرام می دانیم و تا به حال در بازدید های مختلف که داشتند حتی نشانی از این سلاح ها پیدا نکرده اند.

وی افزود: در کنار ما رژیم صهیونیستی و کشورهایی همچون پاکستان، هند ، کره و بسیاری از کشورهای دیگر به طور علنی سلاح هسته ای تولید می کنند و چرا کشورهای غربی به سراغ آنها نمی روند و فقط به سراغ ما می آیند.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه اگر روزی بشود که ما دیگر سلاح هسته ای را نداشته باشیم دشمنان بهانه های جدیدی را مطرح می کنند، بیان داشت: آنها هر روز بهانه تراشی های جدیدی همچون حقوق بشر و تسلیهات نظامی پیشرفته را مطرح می کنند چرا که مخالفت آنها با اصل اسلامی است که امام خمینی (ره) برای ما با پیروزی انقلاب به یادگار گذاشته است.

وی ادامه داد: آنان به دنبال این هستند تا اسلامی را که شیوخ غربی مطرح کرده اند را در کشور ما مطرح کنند و با این کارشان کشور را از راه اصلی خود دور کنند و اسلام آمریکایی را به ما تحویل دهند.

مسئولان گمان نکنند با لبخند دشمنان واقعا به آنها علاقه مند شده اند

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گمان نکنیم اگر دشمنان به ما لبخند می زنند واقعا به ما علاقه مند شده اند و اگر به شما وعده دادند که اگر ذره ای از اصول خود دست بردارید تا ما دوستدار شما شویم بدانید راست نمی گویند.

وی با بیان اینکه در فضای جدید مسئولان به دنبال مذاکرات با کشورهای غربی هستند، اظهار داشت: در فضای که بعد از انتخابات در کشور ایجاد شد مسئولان بر عقیده هستند که می توانند دیپلماسی را تغییر دهند و رهبر معظم انقلاب به آنها اجازه داد تا در مذاکرات هسته ای پیش بروند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در 22 بهمن ماه افزود: ایشان در این روز بیان کردند که دشمنان به تعهداتشان عمل نخواهند کرد و این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و البته ما به قرارهایمان پایبند هستیم که در حال حاضر نیز آثار این مذاکرات و عدم تعهداتشان معلوم است.

وی با بیان اینکه مسئولان با خوش بینی به مذاکرات منتظر حل مشکلات اقتصادی هستند، تصریح کرد: این نگاه در مسئولان که فکر می کنند با رفع تحریم می توان تمامی مشکلات اقتصادی را حل کرد اشتباه است چرا که این تحریم ها از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است و در این چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصولگرایان بر روی کار بودند اصلاح طلبان اعتقاد داشتند که 70 درصد مشکلات اقتصادی کشور از ناتوانی مسئولان است و فقط 30 درصد آنها از تحریم هاست ولی در حال حاضر نظرشان عوض شده است و می گویند 90 درصد مشکلات کشور حاصل تحریم است.

وی با بیان اینکه در اواخر دوره احمدی نژاد بی توجهی به مسائل اقتصادی وجود داشت، اذعان داشت: این انحرافات دولت دهم باعث شد تا تمام خدمات دوران اصولگرایی را نادیده بگیرند و جریان اصلاحات طوری از هشت سال گذشته حرف می زند که انگار یک قدم هم برداشته نشده است.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: البته در اواخر دوره احمدی نژاد بی توجهاتی به مسائل اقتصادی کشور به وجود آمد که باعث شد تا تا حتی خود اصولگرایان نیز جزء منتقدین وی باشند .

وی اضافه کرد: آیا این انتقادها باید باعث شود تا بگوییم دولت نهم هیچ خدمتی نکرده است چرا که در دولت نهم بود که توانستیم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنیم و این کاری بود که دولت های قبل توان نداشتند انجام دهند چرا که هدفمندی یارانه از بعد از جنگ مطرح شد و حتی هاشمی هم نتوانست انجام دهد.

بی تدبیری در توزیع سبد کالا



نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به انحرافات احمدی نژاد به جد انتقاد کردیم، گفت: با وجود انحرافات احمدی نژاد باید خدمات دولت نهم و دهم را هم مد نظر داشت و بی انصافی نباید داشته باشیم کسانی که انتقاد می کنند هنر کمک به محرومین در سبد کالا نشان داده شد و این یک بی تدبیری بزرگ بود و در همین زمان فرق هدمندی یارانه ها با سبد کالا مشخص می شود.



وی با عنوان اینکه مجلس طرح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را تصویب کرده است، عنوان داشت: در مرحله اول یارانه ها به مصوبه اصلی مجلس به خوبی عمل نشد و امیدواریم مرحله دوم به شکلی اجرا شود که به مردم کمک کنند اما نگرانیم که به سلیقه خودی و مانند سبد کالا عمل شود.

وی با اشاره به اینکه ما فقط برای مسائل اقتصادی انقلاب نکرده ایم، ابراز داشت: آیا ما فقط برای این انقلاب کرده ایم که مسائل اقتصادی درست شود و در کنار آن به اصل دین و انقلاب توجه نشود.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به اینکه برخی از مطبوعات به دنبال این هستند تا ریشه اصولگرایی را از بین ببرند، بیان داشت: مسئولان به شکل رفتار می کنند که باعث شده است تا مطبوعات به این شکل عمل کنند .

وی برخی از افرادی را که در این دولت کار می کنند را توانا ندانست و اظهار داشت: این دولت به دنبال یک هدف است و به نظر می رسد افرادی که در این دولت قرار گرفته اند توان کار کردن را ندارند و شاید نتوانند از پس مشکلات اقتصادی برآیند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: باید هوشمند باشیم چرا که ممکن است در این دوره با پخش برخی از فیلم های نامناسب یا نشر کتاب های نامفهوم مردم متدین را به خیابان های بریزند تا شما را از اصل کار ها دور کنند.

وی با بیان اینکه مجلس باید محتاتانه رفتار کند، عنوان داشت: ما باید به گونه ای جلو برویم که نگویند مجلس نمی گذارد که دولت کار نکند و تلاش داریم تا با احتیاط به جلو برویم والبته ته دلمان می خواهد دولت بتواند مشکلات مردم را برطرف کند و با همین تذکراتی هم که می دهیم می گویند مجلس بعدی باید مجلس اعتدال باشد.