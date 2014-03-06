سید غلامرضا متقی به خبرنگار مهر گفت: این پایگاهها از روز گذشته کار خود را در مناطق مختلف استان برای جمع آوری کمک های مردم آغاز کرده اند.

وی شعار جشن نیکوکاری امسال را توانمند سازی خانواده ها با حضور پرنشاط نیکوکاران عنوان کرد و افزود: روز گذشته 787 پایگاه در مدارس استان برپا شد و کمک های دانش آموزان را جمع آوری کردند.

متقی بیان کرد: امروز پنجشنبه نیز 119 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد در معابر شهری و 97 پایگاه بسیج و مساجد و 74 پایگاه ادارات راه اندازی شده و اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می کنند.

وی عنوان کرد: در سومین روز از این جشن، روز جمعه همزمان با نماز جمعه کمکهای مردمی نمازگزاران در سراسر استان جمع آوری می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده هر میزان کمک در مدارس جمع آوری شود در همان مدرسه به دانش آموزان نیازمند اهداء می شود.

متقی تصریح کرد: مردم خیر و نوعدوست استان با حضور پرشور خود در پایگاههای جشن نیکوکاری و با اهداءکمک های نقدی و جنسی خود ثابت می کنند که نسبت به همنوعان نیازمند خود بی تفاوت نیستند.

وی به برگزاری جشن عاطفه ها در مهر ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مردم این استان در آن جشن با کمک بیش از 381 میلیون تومانی به 819 پایگاه ثابت و سیار جشن عاطفه ها، نوع دوستی خود را به اثبات رساند.