به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت صبح پنج شنبه در سومین جشنواره ملی هنری نماز در استان همدان اظهار داشت: باید زحمات دوستان را در زمینه برگزاری این جشنواره قدردان بود.

وی با بیان اینکه امسال سومین بار است که استان همدان میزبانی جشنواره ملی هنری نماز را بر عهده دارد، ابراز داشت: همدان شایسته این میزبانی است چراکه استان دارالمومنین و دار المجاهدین است.

استاندار همدان با بیان اینکه در این جشنواره خیلی زیبا و هنرمندانه نماز را به هنر متصل کرده اند، عنوان کرد: هر تبلیغ و بیانی که هنرمندانه باشد جایگاه و ضریب نفوذ آن بیشتر است.

نیک بخت با بیان اینکه نماز هنر عشق و عشق ورزیدن است، ادامه داد: اگر بتوان واقعا نماز را به تصویر کشید عشق به عبودیت و بندگی به تصویر کشیده می شود و باید در این راستا زیباترین هنرمندان وارد کار شوند.

وی با بیان اینکه عشق به معشوق به اندازه ای در نماز جاری می شود که وقتی تیر را از پای مولا بیرون می کشند متوجه دردی نمی شود، بیان کرد: نماز زیباترین عشق و هنر به معبود است و چه زیباست که هنر بتواند عشق را به تصویر بکشد و تبلیغ کند تا جایی که ملموس شود.

استاندار همدان با بیان اینکه زیباترین نوع تسلیم در مقابل حق در نماز جاری است، ادمه داد: واژه نماز زیباترین نوع تسلیم در برابر حق را ترسیم می کند و چه زیباست که هنر مادی بتواند بیان کننده گوشه ای از عشق به معبود باشد.

پاک ماندن جسم و روح در مادیات و معنویات از عواید خواندن نماز است

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه خضوع، خشوع و تسلیم عابدانه در نماز از جمله علائم بندگی بندگان صالح است، عنوان کرد: بیشترین عایدی از نماز پاک ماندن جسم و روح در مادیات و معنویات است.

وی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری جشنوراه هنر و نماز برای سومین سال متوالی در همدان، افزود: همدان شایستگی برگزاری این جشنواره را دارد و امیدواریم برگزاری این جشنوراه در همدان مستمر باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه مکان جشنواره ملی هنری نماز مطلوب است و باید در همدان پایدار شود، از دست اندرکاران این جشنواره تقدیر کرد و ضمن تقدیر و تشکر از شرکت گنندگان در جشنواره ملی و هنری نماز، ابراز داشت: امیداواریم این جشنواره و نیت برگزاری آن در استان همدان موجبات خیر و برکت برای مردم شهید پرور همدان همدان باشد.

وی با بیان اینکه حضور حجت الاسلام قرائتی در این جشنواره عامل و حاکی از برکات برگزاری این جشنواره در همدان است، ادامه داد: استانداری همدان از این جشنواره و جشنواره های آتی حمایت های لازم را به عمل می آورد.

استاندار همدان با بیان اینکه در گذشته نیز بر برگزاری نماز در دستگاه ها بسیار تاکید کرده ام، بیان کرد: از دستگاه های اجرایی درخواست دارم در اقامه و تبلیغ نماز کوشا باشند تا بتوانیم ار برکات این امر الهی بیشتر برخوردار باشیم.